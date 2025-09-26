Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Zebra: Tự động hóa quy trình làm việc giúp tăng tới 20% năng suất

Thành Luân
Thành Luân
26/09/2025 12:33 GMT+7

Zebra Technologies vừa công bố nghiên cứu mới được thực hiện với sự cộng tác cùng Oxford Economics. Qua đó cho thấy việc cải thiện quy trình làm việc tuyến đầu bằng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và dữ liệu giúp gia tăng lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Zebra Technologies đã ủy quyền cho Oxford Economics thực hiện nghiên cứu toàn cầu thông qua kết hợp giữa khảo sát và phân tích kinh tế lượng. Nghiên cứu có sự tham gia của 1.000 lãnh đạo cấp cao trong các ngành bán lẻ (400), sản xuất (400) và T&L (200) đến từ Mỹ, Mexico, Vương quốc Anh, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm quản lý hàng tồn kho, kiểm soát chất lượng, vận hành giao hàng, xử lý nguyên vật liệu và quy trình ngăn ngừa thất thoát. Một phân tích hồi quy đã được áp dụng để xác định mối tương quan giữa việc cải thiện quy trình làm việc và các chỉ số hiệu quả tài chính.

Zebra Technologies và xu hướng tự động hóa quy trình làm việc nâng cao năng suất - Ảnh 1.

Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ giúp gia tăng lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Ảnh: Zebra

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tác động mang tính chuyển đổi mà quy trình làm việc hiệu quả hơn có thể mang lại cho các ngành bán lẻ, sản xuất và vận tải & logistics (T&L). Cụ thể, các nhà bán lẻ ghi nhận mức cải thiện 21% về sự hài lòng của khách hàng; các nhà sản xuất báo cáo mức tăng 19% trong năng suất lao động; các lãnh đạo T&L ghi nhận mức tăng 21% về năng suất nhờ quy trình làm việc tốt hơn. 

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng đầu tư vào AI giúp các tổ chức đạt được khả năng giám sát theo thời gian thực, cung cấp những thông tin chuyên sâu thiết thực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nếu 20 doanh nghiệp hàng đầu trong danh sách Forbes Global 2000 ở mỗi ngành bán lẻ, sản xuất và vận tải & logistics (T&L) đạt được những cải thiện đáng kể trong quy trình làm việc tuyến đầu, Oxford Economics ước tính mỗi công ty có thể thu về trung bình 3 tỉ USD doanh thu cao hơn và trung bình 120 triệu USD lợi nhuận bổ sung.

Đầu tư công nghệ - bao gồm AI, mang lại lợi ích thực tiễn

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nhà bán lẻ đang thử nghiệm AI để giải quyết những lĩnh vực quan trọng như ngăn ngừa thất thoát, phát hiện rủi ro và tối ưu hóa hàng tồn kho.

Đồng thời, các công cụ tiên tiến như RFID và giám sát bằng hình ảnh đóng vai trò trung tâm trong việc nâng cao khả năng giám sát vận hành và hiệu quả hoạt động trên nhiều ngành.

Từ kho bãi, dây chuyền sản xuất, kệ hàng bán lẻ cho đến trên giường bệnh, Zebra cung cấp các giải pháp giúp tổ chức ứng phó với những thách thức kéo dài như tình trạng thiếu hụt lao động và sự thay đổi liên tục trong kỳ vọng của người tiêu dùng. Thông điệp thương hiệu mới của Zebra - "Better Every Day" (tốt hơn mỗi ngày), nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc mang đến các giải pháp và dịch vụ thông minh, kết nối, nhằm không ngừng nâng cao hiệu suất, tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nhân viên tuyến đầu trong các quy trình thiết yếu.

Ông Bill Burns, Giám đốc điều hành (CEO) của Zebra Technologies cho biết: "Zebra Technologies hỗ trợ các tổ chức ở mọi quy mô trên toàn cầu trong việc liên tục cải tiến quy trình và thích ứng với những điều kiện thay đổi. Danh mục giải pháp của công ty bao gồm các công nghệ kết nối nhân viên tuyến đầu, giám sát tài sản và tự động hóa thông minh, được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của quy trình làm việc hiện đại và nâng cao hiệu quả thực hiện công việc hằng ngày".

Tin liên quan

Armstrong Asia nâng cao hiệu quả vận hành với giải pháp kho hàng của Zebra Technologies

Armstrong Asia nâng cao hiệu quả vận hành với giải pháp kho hàng của Zebra Technologies

Zebra Technologies Corporation vừa công bố Tập đoàn công nghiệp Armstrong Industrial Corporation (Armstrong Asia) đã tích hợp các giải pháp của Zebra để nâng cao hiệu quả vận hành kho bãi và nhà xưởng của mình tại Malaysia và Thái Lan.

Khám phá thêm chủ đề

Zebra Bán lẻ Giám sát công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận