Zebra: Tự động hóa quy trình làm việc giúp tăng tới 20% năng suất

Zebra Technologies đã ủy quyền cho Oxford Economics thực hiện nghiên cứu toàn cầu thông qua kết hợp giữa khảo sát và phân tích kinh tế lượng. Nghiên cứu có sự tham gia của 1.000 lãnh đạo cấp cao trong các ngành bán lẻ (400), sản xuất (400) và T&L (200) đến từ Mỹ, Mexico, Vương quốc Anh, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm quản lý hàng tồn kho, kiểm soát chất lượng, vận hành giao hàng, xử lý nguyên vật liệu và quy trình ngăn ngừa thất thoát. Một phân tích hồi quy đã được áp dụng để xác định mối tương quan giữa việc cải thiện quy trình làm việc và các chỉ số hiệu quả tài chính.

Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ giúp gia tăng lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng Ảnh: Zebra

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tác động mang tính chuyển đổi mà quy trình làm việc hiệu quả hơn có thể mang lại cho các ngành bán lẻ, sản xuất và vận tải & logistics (T&L). Cụ thể, các nhà bán lẻ ghi nhận mức cải thiện 21% về sự hài lòng của khách hàng; các nhà sản xuất báo cáo mức tăng 19% trong năng suất lao động; các lãnh đạo T&L ghi nhận mức tăng 21% về năng suất nhờ quy trình làm việc tốt hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng đầu tư vào AI giúp các tổ chức đạt được khả năng giám sát theo thời gian thực, cung cấp những thông tin chuyên sâu thiết thực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nếu 20 doanh nghiệp hàng đầu trong danh sách Forbes Global 2000 ở mỗi ngành bán lẻ, sản xuất và vận tải & logistics (T&L) đạt được những cải thiện đáng kể trong quy trình làm việc tuyến đầu, Oxford Economics ước tính mỗi công ty có thể thu về trung bình 3 tỉ USD doanh thu cao hơn và trung bình 120 triệu USD lợi nhuận bổ sung.

Đầu tư công nghệ - bao gồm AI, mang lại lợi ích thực tiễn

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nhà bán lẻ đang thử nghiệm AI để giải quyết những lĩnh vực quan trọng như ngăn ngừa thất thoát, phát hiện rủi ro và tối ưu hóa hàng tồn kho.



Đồng thời, các công cụ tiên tiến như RFID và giám sát bằng hình ảnh đóng vai trò trung tâm trong việc nâng cao khả năng giám sát vận hành và hiệu quả hoạt động trên nhiều ngành.



Từ kho bãi, dây chuyền sản xuất, kệ hàng bán lẻ cho đến trên giường bệnh, Zebra cung cấp các giải pháp giúp tổ chức ứng phó với những thách thức kéo dài như tình trạng thiếu hụt lao động và sự thay đổi liên tục trong kỳ vọng của người tiêu dùng. Thông điệp thương hiệu mới của Zebra - "Better Every Day" (tốt hơn mỗi ngày), nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc mang đến các giải pháp và dịch vụ thông minh, kết nối, nhằm không ngừng nâng cao hiệu suất, tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nhân viên tuyến đầu trong các quy trình thiết yếu.

Ông Bill Burns, Giám đốc điều hành (CEO) của Zebra Technologies cho biết: "Zebra Technologies hỗ trợ các tổ chức ở mọi quy mô trên toàn cầu trong việc liên tục cải tiến quy trình và thích ứng với những điều kiện thay đổi. Danh mục giải pháp của công ty bao gồm các công nghệ kết nối nhân viên tuyến đầu, giám sát tài sản và tự động hóa thông minh, được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của quy trình làm việc hiện đại và nâng cao hiệu quả thực hiện công việc hằng ngày".