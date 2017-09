Vài ngày tới Nam Bộ tiếp tục có mưa về đêm Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hiện tại dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12 - 15 độ vĩ bắc hoạt động yếu, gió Tây Nam ở phía nam có cường độ yếu đến trung bình. Từ chiều tối 30.9 và 1.10, khu vực Nam Bộ ở rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động yếu và trong trường gió Tây Nam có cường độ trung bình. Tuy dải hội tụ hoạt động yếu nhưng vị trí rìa nam khá gần với khu vực Nam Bộ nên đã gây nên thời tiết xấu vào chiều tối 30.9. Trận mưa rất to xảy ra từ khoảng 17 giờ và hiện tại vẫn còn mưa. Trận mưa to bao phủ hầu khắp các quận, huyện TP.HCM, mưa rào, kèm dông, sét rất mạnh, cường độ mưa mạnh tập trung trong thời gian ngắn nên đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở TP.HCM, đặc biệt là các quận nội thành như Q.1, Q.3, Q.5, Q.10, Q.Tân Bình... Tính đến 19 giờ tối nay, lượng mưa tại Nhà Bè đo được 76mm, Tân Bình 75mm. Trên ảnh radar thời tiết cho thấy khu vực có mưa lớn tập trung ở các quận huyện phía nam, tây nam và trung tâm. Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu cũng có mưa to; các tỉnh Long An, Tiền GIang, Bình Phước có mưa vừa. Khi vị trí dải hội tụ nhiệt đới nằm gần Nam Bộ như vậy, thường tạo nên trạng thái khí quyển bất ổn định lớn (không khí xáo trộn mạnh) mây đối lưu phát triển, xảy ra mưa rất to, kèm dông sét là bình thường (không có gì bất thường) Dự báo từ ngày 1-2.10: Gió mùa Tây Nam duy trì với cường độ ổn định. Thời tiết khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày nắng. Các buổi tối 1 và 2.10 ( từ 18-23 giờ) thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tổ chức trung thu cho các bé vì khả năng có mưa là cao. Vũ Phượng(ghi)

