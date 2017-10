Sáng nay 2.10, UBND TP.HCM và Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung ký kết hợp đồng nguyên tắc công trình bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh).

‘Bây giờ nói đến hiệu quả ngay thì còn quá sớm, nhưng với những gì đã cùng phối hợp thử nghiệm, hy vọng giải quyết được vấn đề ngập nước tại vị trí thí điểm sử dụng dịch vụ chống ngập theo công nghệ mới ’, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết.

Video: Siêu máy bơm hút hết nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào tối 30.9.2017

Theo đó, mỗi khi đường này ngập nước do mưa lớn, hệ thống siêu máy bơm do Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung sẽ được vận hành, bơm nước từ đường ra sông Sài Gòn. Chi phí trọn gói cho hoạt động này là 12 tỉ đồng/năm.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, cho biết đã thực hiện 2 lần vận hành thử nghiệm hệ thống bơm chống ngập. Lần đầu tiên có mưa vũ lượng 20mm. Cùng với vũ lượng này, trung tâm mở van ngăn triều cho nước từ sông Sài Gòn chảy vào làm ngập khá sâu đường Nguyễn Hữu Cảnh, khi vận hành hệ thống bơm khoảng 20 phút thì hút hết nước.

Lần mới nhất vào ngày 30.9 vừa qua, lượng mưa khoảng 100mm kết hợp triều cường dâng, đường ngập sâu khoảng 0,65m, sau khi khởi động hệ thống bơm khoảng hơn 1 giờ thì hút hết nước.

“Bước đầu thử nghiệm thấy có hiệu quả”, ông Nguyễn Ngọc Công đánh giá. Ông Công nói thêm: “Vũ lượng 100mm kết hợp triều cường dâng cao 1,4m, nếu thử vận hành trong tình huống bất lợi như thế thì mới đánh giá đầy đủ hiệu quả của hệ thống máy bơm”.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh nhiều năm qua luôn bị ngập nặng mỗi khi có mưa lớn, có thời điểm ngập sâu gần 1m khiến giao thông tê liệt, nhiều phương tiện khi “cố” đi qua đường này (đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn, Q.Bình Thạnh) bị chết máy. Tuyến đường này nằm cạnh sông Sài Gòn, tuy nhiên, do hệ thống cống bị xuống cấp, không đồng bộ, cốt nền thấp nên lượng nước mưa chảy tràn trên đường, khi gặp triều cường thì mặt đường chìm sâu trong biển nước.

Sắp tới khi đường Nguyễn Hữu Cảnh xuất hiện nước ngập thì hệ thống bơm ngay, không chờ mực nước dâng cao mới bơm. Việc thí điểm chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, nếu như không hết ngập thì chúng tôi không lấy tiền Ông Nguyễn Tăng Cường cam kết

Theo ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, khi mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao thì khả năng thoát nước từ nội đô, điển hình như đường Nguyễn Hữu Cảnh ra sông, kênh rạch thông qua hệ thống cống thoát nước bị hạn chế, dẫn đến ngập cục bộ. Thực tế khi nâng đường với cao độ chuẩn từ 2 m trở lên, lắp đặt cống hộp kích thước lớn tương ứng thì xảy ra tình trạng ngập hẻm và khu vực dân cư...

Ông Nguyễn Tăng Cường cho rằng, từ thực tế đó, ông tự tìm tòi, nghiên cứu giải pháp sử dụng bơm thông minh để góp phần giải quyết các điểm ngập của TP hiện nay.

“Sắp tới khi đường Nguyễn Hữu Cảnh xuất hiện nước ngập thì hệ thống bơm ngay, không chờ mực nước dâng cao mới bơm. Việc thí điểm chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, nếu như không hết ngập thì chúng tôi không lấy tiền”, ông Nguyễn Tăng Cường cam kết.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng đây là một hợp đồng kinh tế sử dụng dịch vụ công. Tuy nhiên, TP đánh giá cao sự nhiệt huyết, trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung trong việc đồng hành cùng TP giải quyết vấn đề chống ngập nước.

“Bây giờ nói đến hiệu quả ngay thì còn quá sớm, nhưng với những gì đã cùng phối hợp thử nghiệm tại thực địa, hy vọng giải quyết được vấn đề ngập nước tại vị trí thí điểm sử dụng dịch vụ chống ngập theo công nghệ mới, cụ thể là đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ đạt được như mục tiêu đặt ra”, ông Trần Vĩnh Tuyến nói.

Công nghệ chống ngập kiểu mới này do Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung giữ “bản quyền”, do đó ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết TP không can thiệp sâu vào vấn đề kỹ thuật. Sử dụng dịch vụ chống ngập theo công nghệ mới, vấn đề TP quan tâm nhất là hiệu quả khi thuê dịch vụ công.

“Chúng tôi mong muốn người dân, báo chí cùng tham gia giám sát về tính hiệu quả của dịch vụ chống ngập theo công nghệ mới này”, ông Trần Vĩnh Tuyến bày tỏ.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, đây là giải pháp tình thế nhưng trước mắt cần thiết phải làm. Cùng với hệ thống máy bơm đã được lắp đặt, TP sẽ tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường, hệ thống cống không chỉ đường Nguyễn Hữu Cảnh mà còn nhiều địa bàn bị ngập khác, để giải quyết tình trạng ngập, đảm bảo sự đi lại thuận lợi, thông suốt cho người dân khi có mưa lớn.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết nếu như thí điểm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh thành công, TP tính đến việc nhân rộng ra một số vị trí phù hợp trên địa bàn TP.

Bơm “thông minh” vận hành tùy theo cấp độ nước ngập



Vị trí lắp đặt máy bơm ở cửa xả cống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh ra sông Sài Gòn (gần cầu Thủ Thiêm) với chiều cao tổng cộng 4 m, dài hơn 10 m. Công suất bơm từ 27.000 - 96.000 m3/giờ, vận hành tùy theo cấp độ nước ngập. Máy bơm chạy bằng dầu diesel, hoạt động 1 giờ tiêu hao nhiên liệu bình quân 200 lít dầu, chi phí tương đương khoảng 3 triệu đồng. Bơm “thông minh” được thí điểm là loại bơm hút do Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung thiết kế đặc thù cho TP.HCM, gồm cụm bơm chính có đường kính cánh quạt 1,6 m, hệ thống van một chiều ngăn triều cường, hệ thống tách rác thải lọt vào máy bơm, hoạt động bằng động cơ chạy dầu diesel. Bơm còn được trang bị hệ thống báo động mức nước trong cống đến người vận hành và người quản lý vận hành. Bơm hoạt động tốt trong mọi điều kiện, kể cả có không khí lọt vào trong buồng bơm, miễn là trong cống có mực nước phù hợp. Tùy vào vị trí lắp đặt, mỗi máy bơm sẽ có một thiết kế phù hợp về công suất, kích thước...

Đình Phú