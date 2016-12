Ngày 24.12, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin từ một tài khoản F acebook tên P.T.N.O, sinh viên đang học ở Hà Nội nhặt được chiếc túi có 200 triệu đồng tiền mặt, không suy nghĩ đã mang nộp ngay cho Công an P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trên trang cá nhân của mình, ngoài thông tin về số tiền nhặt được, cô gái còn đăng ảnh trụ sở công an phường nơi mình đến làm việc, kèm theo các lời khen ngợi của các cán bộ công an dành cho mình. Status của cô gái ngay trong buổi sáng Giáng sinh , sau 3 giờ đồng hồ đăng tải đã có hàng nghìn lượt like, hơn 400 lượt chia sẻ, tới tấp các bình luận khen cô gái trẻ tốt bụng, nhân hậu, làm được việc thiện trong dịp Noel.