Chiều 10.10, UBND tỉnh Đồng Nai, các sở ngành liên quan cùng chủ đầu tư đã tổ chức hai cuộc họp: nghe báo cáo và đề xuất xử lý đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa và báo cáo các phương án giảm giá vé tại trạm thu phí này.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Trần Văn Vĩnh cho biết về việc QL1 bị tê liệt nhiều giờ liền trong ngày 5.10 do nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé để phản đối và nằm lì ngay trạm, hiện các cơ quan tư pháp tỉnh Đồng Nai đang làm rõ, ai sai phạm tới đâu thì xử lý tới đó, và sẽ khởi tố vụ án để điều tra nếu đủ yếu tố vi phạm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 5.10, nhiều tài xế khi đi qua trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa (đặt trên QL1, đoạn qua xã Trung Hòa, H.Trảng Bom, Đồng Nai) đã dùng tiền lẻ để mua vé nhằm phản đối vì cho rằng trạm thu phí đặt không đúng chỗ.

Khi nhân viên thu phí không thu tiền và xé vé cho qua nhưng các lái xe này cự cãi, buộc nhân viên phải thu tiền. Sau đó một số tài xế cho xe nằm lì ngay cửa trạm dù chủ đầu tư đã xả trạm

Vụ việc khiến QL1, đoạn qua trạm thu phí tê liệt nhiều giờ liền, lực lượng CSGT, TTGT đã phải đứng hai đầu trạm hướng dẫn các xe đi vào các đường tỉnh lộ, đường khu dân cư để tránh tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng.

Đến ngày 6.10, Công an H.Trảng Bom đã gửi giấy mời một số tài xế tham gia dùng tiền lẻ trong ngày 5.10 lên làm việc.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Công an H.Trảng Bom, lý do mời những tài xế này lên làm việc vì có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, công an huyện mời lên để giải thích, nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt hành động này.

