1 triệu lượt xem trên YouTube thực tế mang lại bao nhiêu tiền?

Theo BGR, các kênh thuộc chương trình YouTube Partner Program (YPP) kiếm trung bình từ 2.000 đến 4.000 USD cho mỗi video dài đạt 1 triệu lượt xem. Trung bình, nền tảng trả từ 1 đến 5 USD cho mỗi 1.000 lượt xem tùy ngách nội dung. Kênh giáo dục và khoa học thường nhận mức cao hơn, còn mảng âm nhạc và giải trí ở nhóm thấp.

Video triệu lượt xem trên YouTube không giúp chủ kênh kiếm nhiều tiền ẢNH: REUTERS

Thực tế số tiền YouTuber kiếm được khi video đạt một triệu lượt xem

Nhiều YouTuber thường dẫn chỉ số chi phí trên mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) khi nói về thu nhập, nhưng đây chỉ là mức phí nhà quảng cáo trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị. Thực tế, YouTube giữ lại 45% doanh thu quảng cáo trước khi chia cho chủ kênh.

Các kênh nhỏ lần đầu đạt một triệu lượt xem cũng chưa thể lập tức kiếm tiền nếu thiếu điều kiện từ nền tảng. Để mở khóa tính năng ủng hộ từ người hâm mộ như hội viên kênh hay Super Chat, kênh cần tối thiểu 500 người đăng ký, 3.000 giờ xem video dài (hoặc 3 triệu lượt xem Shorts) cùng ít nhất ba video hợp lệ trong 90 ngày. Muốn nhận tiền trực tiếp từ quảng cáo và gói YouTube Premium, kênh phải đạt 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem hoặc 10 triệu lượt xem Shorts.

Do thu nhập cơ bản từ nền tảng thường chưa đủ cho công việc toàn thời gian lẫn bán thời gian, nhiều nhà sáng tạo đã tìm đến các hợp đồng tài trợ bên thứ ba. Các nhà tài trợ phổ biến gồm nền tảng tạo trang web Squarespace, dịch vụ bảo mật dữ liệu Incogni hay thương hiệu tai nghe giá rẻ Raycon.

Dù một số người xem không thích nội dung bị ngắt quãng để chèn quảng cáo tài trợ, nhiều nhà sáng tạo vẫn chọn hướng đi này. Với họ, việc hợp tác cùng các nhãn hàng giúp 'cỗ máy kiếm tiền' YouTube mang lại nhiều lợi nhuận hơn.