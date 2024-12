10 bộ phim 'khuynh đảo' phòng vé toàn cầu 2024

Venom: The Last Dance (Venom: Kèo cuối) do Kelly Marcel cầm trịch xếp thứ chín trong danh sách khi thu về hơn 475,5 triệu USD. Diễn xuất của Tom Hardy, các cảnh hành động và hiệu ứng được khen ngợi trong khi kịch bản vấp phải nhiều chỉ trích. Dù có doanh thu ấn tượng so với nhiều tác phẩm ra mắt trong năm nay nhưng Venom: The Last Dance lại là phần phim có doanh thu thấp nhất trong số 3 bộ phim về Venom