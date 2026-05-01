10 năm đứng cổng trường thi, cô gái này làm điều khiến sĩ tử không thể quên

Kẹo ngọt, trái cây tiếp sức thí sinh

Mỗi mùa thi đến, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên tình nguyện túc trực tại các điểm thi, phát nước, hỗ trợ thí sinh đã trở nên quen thuộc. Với chị Nguyễn Thị Kim Thái, Bí thư Đoàn Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị, hoạt động ấy không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ, mà còn được “thổi hồn” bằng những ý tưởng sáng tạo, nhẹ nhàng và rất "ngọt ngào" bằng trái cây và kẹo ngọt.

Chị Nguyễn Thị Kim Thái có hơn 10 năm tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi ẢNH: NVCC

15 năm trước, khi còn là một thí sinh sắp sửa thi đại học, bước vào cổng thi, Kim Thái ấn tượng trước sự hỗ trợ nhiệt tình của những anh chị đoàn viên tình nguyện. Hình ảnh màu áo xanh ngày ấy đã gieo trong cô thí sinh trẻ một mong muốn giản dị rằng một ngày nào đó cũng sẽ đứng ở vị trí ấy để tiếp thêm động lực cho người khác.

"Năm 2015, tôi bắt đầu tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi với vai trò là Phó chủ tịch Hội sinh viên trường. Tôi rất vui khi thời điểm đó được hỗ trợ cho các thí sinh không chỉ là tinh thần mà còn cả chỗ ăn, chỗ ở", chị Thái kể.

Những mô hình chi bi cùng các mặt nạ chống giọt bắn, khẩu trang y tế... được các đoàn viên chuẩn bị cho tiếp sức mùa thi những năm dịch Covid-19 bùng phát ẢNH: NVCC

Tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Huế năm 2011, đến năm 2014 chị Thái về công tác tại Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị phụ trách các công tác Đoàn - Hội. Năm 2022, chị Thái được bầu làm Bí thư Đoàn trường.

Trở thành thủ lĩnh của hàng trăm đoàn viên, thanh niên, mỗi hoạt động đều được chị Thái lên ý tưởng và triển khai rất nhanh chóng. Điển hình nhất là trong những chương trình tiếp sức mùa thi hằng năm, với những cách làm vừa phù hợp với thời điểm, vừa rất "ngọt ngào" và ý nghĩa.

Hộp trái cây với que gắp thức ăn có dán các hình ảnh kèm lời chúc giúp các thí sinh vừa giải khát vừa có thêm động lực ẢNH: NVCC

"Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, việc tiếp xúc gần hạn chế, để động viên các thí sinh, tôi nghĩ ra ý tưởng "Chibi động viên" đặt các mô hình chi bi (một kiểu hoạt hình) các đoàn viên hỗ trợ, tiếp sức. Trong mỗi mô hình đó đều in các lời động viên, hướng dẫn... Cách làm này vừa phù hợp với thời điểm lúc đó vừa là cách động viên dễ thương cho các thí sinh", chị Thái nói.

Các năm sau, những mô hình như "Dưa hấu động viên - rực đỏ tương lai" hay "Kẹo mút động viên - hoa ngọt ngào" cũng được nữ thủ lĩnh Đoàn lên ý tưởng và triển khai. Với mô hình này, các đoàn viên sẽ mua trái cây và kẹo mút sau đó cắt gọt, trang trí thật bắt mắt, cho vào hộp, các hộp đựng và dụng cụ để gắp trái cây được dán các khẩu hiệu động viên.

Với cách làm sáng tạo, chị Thái xuất sắc được Trung ương Đoàn trao tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2025.

Tiếp sức mùa thi: Một phần không thể thiếu trong những mùa thi

Suốt nhiều năm tham gia tiếp sức cho các thí sinh, chị Thái đã không ít lần được Tỉnh đoàn Quảng Trị, Trung ương Đoàn khen thưởng với nhiều ý tưởng mới lạ được triển khai hiệu quả. Song, điều động lại trong chị và các đoàn viên, thanh niên của Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị chính là tình cảm của những phụ huynh, thí sinh.

Hình ảnh áo xanh tuổi trẻ cùng những băng rôn, biển hiệu trước cổng các điểm thi đã trở nên quen thuộc vào mỗi mùa tiếp sức thí sinh ẢNH: NVCC

"Việc cứ đến hè là lên ý tưởng, huy động các đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi đã trở thành một thứ quen thuộc trong công việc của tôi. Điều tôi vui nhất chính là việc làm của mình đã tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh trước giờ thi căng thẳng, cho các phụ huynh lo âu chờ đợi con cái của mình. Tôi vui khi họ nói rằng chúng tôi là một phần không thể thiếu trong những kỳ thi", chị Thái chia sẻ.

Nhớ lại những mùa tiếp sức ấn tượng nhất, chị Thái chia sẻ những lúc đội tình nguyện rất căng thẳng khi có một thí sinh bị rơi thẻ dự thi. Lúc đó, đoàn viên nào cũng lên mạng xã hội để chia sẻ, tìm kiếm. Khi có thông tin thì lập tức phóng xe đi lấy để kịp mang đến điểm thi cho thí sinh.

Không chỉ tiếp sức cho các thí sinh mà phụ huynh cũng được các đoàn viên Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị hỗ trợ hết mình ẢNH: NVCC

"Có năm, khi bước vào thời gian thi, trời nắng nóng, chúng tôi được một phụ huynh tặng một trái mít rất thơm ngon. Cả đội tình nguyện lúc đó ai cũng vui, xúc động khi nhận lại được sự quan tâm của chính những người mà mình sẽ hỗ trợ", chị Thái kể lại.

Trong mùa thi sắp cận kề, chị Thái vẫn đang lên những ý tưởng mới lạ hơn nữa để triển khai hiệu quả nhất. Với chị, việc tiếp sức ở đâu cũng sẽ là hỗ trợ, phát nước uống... cho thí sinh, nhưng chỉ cần đặt thêm một chút sự tâm huyết và sáng tạo thì tinh thần của các thí sinh được tăng lên rất nhiều.

Chị Thái đang lên ý tưởng để sẵn sàng chuẩn bị cho chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 ẢNH: NVCC

Anh Nguyễn Quốc Toàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị, cho biết hằng năm đơn vị luôn tổ chức, phân công cho các tổ chức Đoàn cơ sở thành lập đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi và mang lại hiệu quả thiết thực.

"Toàn tỉnh có rất nhiều đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi với những mô hình hay, đặc biệt trong đó là mô hình của Đoàn trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị với cách làm rất ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho thí sinh và phụ huynh. Năm nay, với lực lượng đoàn viên đông đảo, Tỉnh đoàn Quảng Trị sẽ tiếp tục thành lập các đội tình nguyện, thực hiện hiệu quả chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026", anh Toản nói.