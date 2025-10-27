10 người ra tòa vì bôi nhọ hình ảnh Đệ nhất phu nhân Pháp

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron ảnh: ap

Theo văn phòng công tố Paris, các bị cáo trong vụ xử liên quan đến Đệ nhất phu nhân Pháp bao gồm 8 người đàn ông và 2 người phụ nữ độ tuổi từ 41 đến 60, trong đó có giáo viên, chuyên gia công nghệ thông tin và thậm chí một số quan chức địa phương.

Họ đối mặt cáo buộc đã đăng tải nhiều bình luận ác ý và tung tin sai lệch về giới tính và đời sống cá nhân của bà Brigitte Macron (72 tuổi), vợ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó có thuyết âm mưu cho rằng bà sinh ra là nam giới.

Nhóm người này còn đi xa hơn khi sử dụng khoảng cách tuổi tác 24 năm giữa vợ chồng Tổng thống Macron (48 tuổi) để gán cho bà Brigitte Macron là can tội "ấu dâm".

Một trong số các bị cáo là một người đàn ông 41 tuổi làm việc trong ngành quảng cáo từng sử dụng tên Zoé Sagan trên X. Hiện tài khoản này đã bị khóa.

Một người tên Delphine J (51 tuổi), sử dụng tên Amandine Roy trên mạng, gieo rắc thuyết âm mưu cho rằng bà Brigitte Macron, tên khai sinh là Brigitte Trogneux, "chưa từng tồn tại" và rằng anh trai bà tên Jean-Michel, đã "chuyển giới" và "giả danh em gái". Giả thuyết trên hoàn toàn vô căn cứ vì người anh hiện 80 tuổi và vẫn còn sống.

Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể đối mặt tối đa 3 năm tù giam và nộp phạt 45.000 euro/người.

Delphine J và một bị cáo khác là blogger Natacha Rey từng bị tòa kết tội phỉ báng vào năm 2024 và bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho bà Macron cùng anh trai. Tuy nhiên, bản án này đã bị hủy sau khi kháng cáo. Đệ nhất phu nhân đang kiện lên tòa cấp cao hơn.