Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu Tổng thống Pháp bị dọa giết trong tù

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/10/2025 12:07 GMT+7

Giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy bị một số tù nhân quay video đe dọa giết khi ông bắt đầu thụ án tù 5 năm.

Văn phòng công tố Paris hôm 22.10 cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi ông Sarkozy bị một tù nhân dọa giết khi đang thụ án tại nhà tù La Sante ở Paris, Reuters đưa tin.

“Vào ngày 22-10-2025, Văn phòng công tố Paris đã được giám đốc nhà tù La Sante thông báo về một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, rõ ràng do một tù nhân quay, trong đó anh ta đã đưa ra những lời đe dọa khi ông Nicolas Sarkozy đến cơ sở này", theo thông cáo của Văn phòng công tố Paris.

Cựu Tổng thống Pháp bị dọa giết trong tù - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời nhà riêng hôm 21.10 để thụ án tù

ẢNH: REUTERS

Ba tù nhân đã bị thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra và hai điện thoại di động đã bị thu giữ trong quá trình khám xét nhà tù.

Ông Sarkozy giữ chức Tổng thống Pháp năm 2007 - 2012. Ông bị kết tội huy động trái phép quỹ tranh cử từ chính quyền cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và bắt đầu thụ án 5 năm tù kể từ ngày 21.10. Ông Sarkozy phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng vụ án mang động cơ chính trị.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm 22.10 cho biết 2 cảnh sát thuộc đội an ninh vốn đảm nhận bảo vệ các cựu tổng thống sẽ được bố trí thường trực bảo vệ ông Sarkozy trong suốt thời gian thụ án.

Ông Sarkozy bị biệt giam ở nhà tù La Santa và không được tiếp xúc với các tù nhân khác.

Công đoàn quản giáo đã phản đối việc bố trí cảnh sát trong nhà tù, cho rằng nhân tại La Sante đủ khả năng đảm bảo an toàn cho tù nhân. Bộ trưởng Nội vụ Nunez cho biết các cựu tổng thống được hưởng đặc quyền bảo vệ, kể cả đang bị giam.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bắt đầu chịu án tù

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bắt đầu chịu án tù

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 21.10 đã rời khỏi nhà riêng để đến nhà giam La Sante ở Paris, chính thức bắt đầu thụ án 5 năm tù sau khi bị kết tội nhận tài trợ phi pháp từ Libya cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án 5 năm tù giam

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lãnh án tù vì tham nhũng

Khám phá thêm chủ đề

cựu tổng thống Pháp dọa giết Nicolas Sarkozy thụ án tù
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận