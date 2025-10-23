Cựu Tổng thống Pháp bị dọa giết trong tù

Văn phòng công tố Paris hôm 22.10 cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi ông Sarkozy bị một tù nhân dọa giết khi đang thụ án tại nhà tù La Sante ở Paris, Reuters đưa tin.

“Vào ngày 22-10-2025, Văn phòng công tố Paris đã được giám đốc nhà tù La Sante thông báo về một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, rõ ràng do một tù nhân quay, trong đó anh ta đã đưa ra những lời đe dọa khi ông Nicolas Sarkozy đến cơ sở này", theo thông cáo của Văn phòng công tố Paris.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời nhà riêng hôm 21.10 để thụ án tù ẢNH: REUTERS

Ba tù nhân đã bị thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra và hai điện thoại di động đã bị thu giữ trong quá trình khám xét nhà tù.

Ông Sarkozy giữ chức Tổng thống Pháp năm 2007 - 2012. Ông bị kết tội huy động trái phép quỹ tranh cử từ chính quyền cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và bắt đầu thụ án 5 năm tù kể từ ngày 21.10. Ông Sarkozy phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng vụ án mang động cơ chính trị.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm 22.10 cho biết 2 cảnh sát thuộc đội an ninh vốn đảm nhận bảo vệ các cựu tổng thống sẽ được bố trí thường trực bảo vệ ông Sarkozy trong suốt thời gian thụ án.

Ông Sarkozy bị biệt giam ở nhà tù La Santa và không được tiếp xúc với các tù nhân khác.

Công đoàn quản giáo đã phản đối việc bố trí cảnh sát trong nhà tù, cho rằng nhân tại La Sante đủ khả năng đảm bảo an toàn cho tù nhân. Bộ trưởng Nội vụ Nunez cho biết các cựu tổng thống được hưởng đặc quyền bảo vệ, kể cả đang bị giam.