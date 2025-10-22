Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bắt đầu chịu án tù

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/10/2025 04:30 GMT+7

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 21.10 đã rời khỏi nhà riêng để đến nhà giam La Sante ở Paris, chính thức bắt đầu thụ án 5 năm tù sau khi bị kết tội nhận tài trợ phi pháp từ Libya cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy chính thức bắt đầu thụ án tù 5 năm - Ảnh 1.

Ông Sarkozy (giữa) tại nhà tù La Sante ở Paris ngày 21.10

Ảnh: Reuters

Bản án trên đánh dấu hồi kết cho nhiều năm điều tra về cáo buộc ông Sarkozy nhận hàng triệu USD tiền mặt từ chính quyền cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, theo Reuters. Tòa tuyên ông Sarkozy thông đồng với các phụ tá thân cận để che giấu nguồn tiền, song trắng án về tội trực tiếp nhận hoặc sử dụng số tiền này.

Ông Sarkozy là cựu lãnh đạo Pháp đầu tiên bị bỏ tù kể từ thời Thống chế Philippe Petain, người cộng tác với Đức Quốc xã sau Thế chiến 2. Ông Sarkozy luôn phủ nhận hành vi sai trái và cho rằng vụ việc trên có động cơ chính trị. Trước khi bị giam, ông Sarkozy viết trên mạng X rằng: "Tôi muốn nói với (người dân Pháp), bằng sức mạnh không gì lay chuyển được của mình, rằng người bị cầm tù sáng nay không phải là cựu tổng thống Pháp, mà là một người đàn ông vô tội".

