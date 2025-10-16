Thủ tướng Pháp Lecornu vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Lecornu đã hoãn cải cách lương hưu cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027. Quyết định này đã thuyết phục được đảng Xã hội, giúp chính phủ Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội vốn đang bị chia rẽ sâu sắc, theo Reuters.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trước quốc hội ngày 16.10.2025 ẢNH: AP

Hai kiến nghị bất tín nhiệm do phe cực tả Nước Pháp bất khuất và phe cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) đệ trình lần lượt chỉ nhận được 271 và 144 phiếu thuận, thấp hơn nhiều so với 289 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ non trẻ của ông Lecornu.

Bà Yael Braun-Pivet, Chủ tịch Quốc hội Pháp và là đồng minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cho biết: "Người Pháp cần biết rằng chúng tôi đang thực hiện tất cả công việc này... để cung cấp cho họ một ngân sách, vì điều đó rất quan trọng cho tương lai của đất nước chúng tôi".

Bà nói thêm: "Tôi rất vui khi thấy rằng hiện nay đa số trong quốc hội đang hoạt động theo tinh thần này: làm việc, tìm kiếm sự thỏa hiệp, nỗ lực tốt nhất có thể".

Thị trường trái phiếu Pháp vẫn ổn định sau hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nói trên.

Theo Reuters, bất chấp kết quả của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 16.10, Thủ tướng Lecornu vẫn phải đối mặt với nhiều tuần đàm phán gian nan tại Quốc hội Pháp về việc thông qua ngân sách năm 2026 bị cắt giảm.

Sau khi giành được nhượng bộ về lương hưu, đảng Xã hội đã đặt mục tiêu đưa thuế đánh vào các tỉ phú vào ngân sách năm 2026, đặt ra thêm thách thức cho ông Lecornu.

Pháp đang trải qua cuộc khủng hoảng khi chính phủ thiểu số tìm cách thúc đẩy thâm hụt ngân sách.

Ở Pháp, tuổi nghỉ hưu thực tế trung bình chỉ là 60,7, trong khi mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 64,4. Tổng thống Macron đã tăng tuổi nghỉ hưu theo luật định thêm 2 năm, lên 64 vào năm 2030.