Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Pháp Lecornu vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
16/10/2025 19:25 GMT+7

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 16.10 đã vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nước này, giành được sự ủng hộ quan trọng từ đảng Xã hội nhờ nhượng bộ về chính sách cải cách lương hưu.

Thủ tướng Lecornu đã hoãn cải cách lương hưu cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027. Quyết định này đã thuyết phục được đảng Xã hội, giúp chính phủ Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội vốn đang bị chia rẽ sâu sắc, theo Reuters.

Thủ tướng Pháp Lecornu vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm - Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trước quốc hội ngày 16.10.2025

ẢNH: AP

Hai kiến nghị bất tín nhiệm do phe cực tả Nước Pháp bất khuất và phe cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) đệ trình lần lượt chỉ nhận được 271 và 144 phiếu thuận, thấp hơn nhiều so với 289 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ non trẻ của ông Lecornu.

Bà Yael Braun-Pivet, Chủ tịch Quốc hội Pháp và là đồng minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cho biết: "Người Pháp cần biết rằng chúng tôi đang thực hiện tất cả công việc này... để cung cấp cho họ một ngân sách, vì điều đó rất quan trọng cho tương lai của đất nước chúng tôi".

Bà nói thêm: "Tôi rất vui khi thấy rằng hiện nay đa số trong quốc hội đang hoạt động theo tinh thần này: làm việc, tìm kiếm sự thỏa hiệp, nỗ lực tốt nhất có thể".

Thị trường trái phiếu Pháp vẫn ổn định sau hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nói trên.

Theo Reuters, bất chấp kết quả của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 16.10, Thủ tướng Lecornu vẫn phải đối mặt với nhiều tuần đàm phán gian nan tại Quốc hội Pháp về việc thông qua ngân sách năm 2026 bị cắt giảm.

Sau khi giành được nhượng bộ về lương hưu, đảng Xã hội đã đặt mục tiêu đưa thuế đánh vào các tỉ phú vào ngân sách năm 2026, đặt ra thêm thách thức cho ông Lecornu.

Pháp đang trải qua cuộc khủng hoảng khi chính phủ thiểu số tìm cách thúc đẩy thâm hụt ngân sách.

Ở Pháp, tuổi nghỉ hưu thực tế trung bình chỉ là 60,7, trong khi mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 64,4. Tổng thống Macron đã tăng tuổi nghỉ hưu theo luật định thêm 2 năm, lên 64 vào năm 2030.

Tin liên quan

Sóng gió bủa vây chính phủ 'Lecornu 2.0' ở Pháp

Sóng gió bủa vây chính phủ 'Lecornu 2.0' ở Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12.10 đã công bố chính phủ mới do Thủ tướng Sebastien Lecornu đứng đầu. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần nước này có nội các mới.

Pháp công bố chính phủ mới sau khi tái bổ nhiệm thủ tướng

Thủ tướng Pháp vừa từ chức lại được tái bổ nhiệm

Khám phá thêm chủ đề

pháp Bỏ phiếu Sebastien Lecornu Bất tín nhiệm Thủ tướng Pháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận