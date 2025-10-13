Pháp công bố chính phủ mới sau khi tái bổ nhiệm thủ tướng

Danh sách nội các ngày 12.10 có 8 trong số 19 bộ trưởng là người mới so với danh sách công bố ngày 5.10. Ông Lecornu cam kết thành lập nội các “đổi mới và đa dạng”. Dù vậy, hiện chưa rõ chính phủ này sẽ hoạt động ra sao trước sức ép từ các đảng đối lập, AFP đưa tin.

Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 13.10 nhằm giải tán chính phủ. Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) cũng có tuyên bố tương tự. Trong khi đó, đảng Xã hội Pháp đang cân nhắc các lựa chọn.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu vào ngày 3.10 ẢNH: REUTERS

Sự thay đổi đáng chú ý là ông Laurent Nunez, người đứng đầu cảnh sát thủ đô Paris, sẽ làm Bộ trưởng Nội vụ thay cho ông Bruno Retailleau, Chủ tịch đảng Cộng hòa Pháp.

Ông Sebastien Lecornu hôm 5.10 đã công bố nội các, tuy nhiên vấp phải sự phản đối từ các đảng đối lập, cho rằng chính phủ không có nhiều người mặt mới. Diễn biến này khiến ông Lecornu tuyên bố từ chức ngày 6.10, song đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bổ nhiệm vào ngày 10.10.

Phủ tổng thống cho biết đề xuất ngân sách phải được hoàn thành trước 15.10 để tuân thủ thời hạn hiến pháp. Việc thành lập nội các là điều kiện tiên quyết chính thức để trình dự thảo ngân sách. Dù vậy, những bất đồng khiến các bên chưa thể đồng thuận được ngân sách và đất nước rơi vào tình trạng bế tắc kéo dài.

Thủ tướng Lecornu ngày 12.10 nói rằng ông có thể từ chức lần nữa nếu không đáp ứng được các điều kiện về ngân sách.

Trong trường hợp quốc hội chưa thể thông qua dự luật ngân sách, nước Pháp sẽ phải cần luật khẩn cấp để có thể chi tiêu từ đầu năm sau, cho đến khi kế hoạch tài chính hoàn chỉnh được phê duyệt.