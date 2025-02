10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng đầu năm 2025: Xe Toyota chiếm đa số

Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam bước sang thế hệ mới vào tháng 10 năm ngoái với giá 3,46 - 3,48 tỉ đồng. Mẫu xe này tiếp tục được nhập khẩu, do đó nguồn cung vẫn rất hạn chế, tương tự Land Cruiser khách hàng muốn mua Toyota Land Cruiser Prado sau khi đặt cọc phải chờ hàng tháng trời mới có xe. Đây chính là lý do khiến doanh số Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam trong tháng 1.2025 chỉ đạt 19 xe, giảm 3 xe so với tháng 12.2024.