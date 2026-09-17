10 ô tô bền bỉ nhất, có khả năng đạt hơn 400.000 km: Xe Toyota áp đảo

Bên cạnh kiểu dáng thiết kế, màu sắc hay trang bị tính năng công nghệ… độ bền bỉ là một trong những yếu tố được nhiều khách hàng mua ô tô quan tâm, đặc biệt với những người đề cao yếu tố "ăn chắc, mặc bền", mua ô tô để sử dụng lâu dài. Hiểu được điều này, hàng năm Công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe - iSeeCar thường tiến hành các cuộc khảo sát, phân tích để tìm ra những mẫu ô tô bền bỉ nhất, có khả năng đạt hơn 400.000 km.

Năm nay, iSeeCars đã khảo sát hơn 395 triệu ô tô tại thị trường Mỹ để đưa ra tỷ lệ % khả năng theo từng mẫu mã ô tô bền bỉ nhất có thể đạt quãng đường 250.000 dặm, tương đương hơn 400.000 km. Qua khảo sát, phân tích dữ liệu, iSeeCars cho biết trung bình mỗi chiếc ô tô có 5,4% khả năng đạt được quãng đường 250.000 dặm, tương đương hơn 400.000 km, trong khi chỉ có 5 trong số 33 thương hiệu trong nghiên cứu vượt quá mức trung bình.

Toyota có tới 6 mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 ô tô bền bỉ nhất, có khả năng đạt hơn 400.000 km Ảnh: MOTOR1

Ông Karl Brauer - Chuyên gia phân tích của iSeeCars cho biết: "Mức trung bình mỗi chiếc ô tô có khả năng đạt quãng đường hơn 400.000 km nhìn chung vẫn khá thấp. Tuy nhiên, cũng có một số mẫu mã, đặc biệt là xe của các thương hiệu Nhật Bản có xác suất đạt được quãng đường hơn 400.000 km rất cao, đây là sự khác biệt quan trọng đối với những người tiêu dùng quan tâm đến việc sở hữu xe lâu dài".

Danh sách 10 ô tô bền bỉ nhất, có khả năng đạt hơn 400.000 km được iSeeCars công bố mới đây cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của các mẫu mã ô tô thương hiệu Nhật Bản, trong đó đáng chú ý là các mẫu xe Toyota, Lexus chiếm hầu hết các vị trí trong bảng xếp hạng.

Dẫn đầu là Toyota Sequoia với 42,3% khả năng đạt được mốc vận hành trên 400.000 km, cao hơn 7,9 lần so với mức trung bình của ngành. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lexus LS (38,8%); Toyota 4Runner (33,1%); Lexus RX Hybrid (28,9%); Toyota Tundra (28,2%); Toyota Tacoma (25%). Như vậy, 6 vị trí dẫn đầu trong danh sách 10 ô tô bền bỉ nhất, có khả năng đạt hơn 400.000 km đều là các mẫu xe thuộc Tập đoàn Toyota.

10 ô tô bền bỉ nhất, có khả năng đạt hơn 400.000 km Nguồn: iSeeCars

4 vị trí còn lại trong bảng xếp hạng này thuộc về Lexus GX (23,3%); Toyota Avalon (23,2%); Toyota Highlander Hybrid (20,7%). Vị trí cuối cùng thuộc về mẫu Honda Accord Hybrid (18,5%). Như vậy, Toyota có đến 6 mẫu xe góp mặt, thương hiệu ô tô hạng sang Lexus cũng đóng góp tới 3 cái tên.

Được biết, để chọn ra những mẫu ô tô bền bỉ nhất, có khả năng chạy tốt sau hơn 400.000 km iSeeCars đã xây dựng một phương pháp, sử dụng chỉ số dự kiến trung bình của công-tơ-mét (ODO) cho từng năm trong vòng đời sản phẩm. Sau đó, iSeeCars đã sử dụng nó để tính toán khả năng một chiếc xe có thể đạt quãng đường hơn 400.000 km. Trước đó, xét theo thương hiệu, Toyota và Lexus cũng dẫn đầu danh sách.