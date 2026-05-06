Cùng với tỷ lệ khấu hao, thời gian để bán lại một chiếc ô tô sau vài năm sử dụng cũng là yếu tố đánh giá sức hút của các mẫu ô tô đã qua sử dụng trên thị trường xe cũ. Nhiều mẫu xe vừa rao bán vài tuần đã tìm thấy chủ mới nhưng ngược lại cũng có những mã mã ô tô đã qua sử dụng mất hơn nửa năm trời mới bán được. Bên cạnh các mẫu ô tô đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất, khảo sát phân tích mới đây của công ty nghiên cứu thị trường iSeeCars có trụ sở tại Mỹ cũng công bố danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng bán lại chậm nhất trên thị trường xe cũ.

Volvo XC60, mẫu ô tô đã qua sử dụng bán lại chậm nhất trên thị trường xe cũ Ảnh: Motor1

Đáng chú ý, phần lớn các mẫu xe góp mặt trong danh sách này là các mẫu ô tô điện, ô tô hybrid đã qua sử dụng của của các thương hiệu xe Mỹ. Trong đó, có những mẫu xe kể từ khi được đưa ra thị trường xe cũ tại Mỹ rao bán lại phải mất hàng tháng trời, thậm chí hơn nửa năm mới tìm được chủ mới.

Cụ thể, theo kết quả iSeeCars công bố, phiên bản hybrid của Volvo XC60 là mẫu ô tô đã qua sử dụng bán lại chậm nhất trên thị trường xe cũ. Theo đó, kể từ khi được rao bán lại trên thị trường, Volvo XC60 hybrid mất trung bình tới 197,7 ngày mới tìm được chủ mới, gấp 3,4 lần so với mức trung bình toàn thị trường (58,8 ngày).

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về GMC Sierra EV và Dodge Hornet hybrid. Cả hai mẫu xe này đều mất hơn 162 ngày để bán lại. Xếp ngay sau Dodge Hornet hybrid là mẫu xe anh em Dodge Charger khi mất trung bình 147,4 ngày mới tìm được chủ mới, gấp 2,5 lần so với mức trung bình toàn thị trường.

Chevrolet Blazer EV mất 116,8 ngày để tìm được chủ mới tính từ thời điểm rao bán trên thị trường xe cũ Ảnh: Car and Driver

Mẫu SUV cỡ nhỏ Alfa Romeo Tonale hybrid xếp thứ 5 khi mất khoảng 137,6 ngày để bán lại. Sở hữu kiểu dáng thể thao, hiện đại, nhiều trang bị, tính năng… nhưng tỷ lệ khấu hao cao là yếu tố khiến Alfa Romeo Tonale hybrid không được nhiều người mua xe cũ ưa chuộng.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, mẫu Cadillac Escalade IQ xếp thứ 6 với thời gian kể từ khi được rao bán đến khi tìm thấy chủ mới mất khoảng 130,3 ngày. Chevrolet Silverado EV xếp thứ 7 với 127,9 ngày. Các vị trí tiếp theo thuộc về Nissan Z (120,3 ngày), Volvo XC90 hybrid (118,5 ngày) và Chevrolet Blazer EV (116,8 ngày). Như vậy, trong danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng bán lại chậm nhất trên thị trường xe cũ có tới 6 mẫu ô tô thương hiệu Mỹ, trong đó phần lớn là các phiên bản xe điện, xe hybrid.

10 ô tô đã qua sử dụng bán lại chậm nhất trên thị trường xe cũ Nguồn: iSeeCars

Ông Karl Brauer, chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Nhu cầu xe hơi đã qua sử dụng đã suy yếu trong năm qua, thể hiện qua cả giá giảm và doanh số bán hàng chậm lại".

Kết quả nghiên của iSeeCars dựa trên cơ sở khảo sát, phân tích hơn 6,7 triệu ô tô đã qua sử dụng từ 1 đến 5 năm tuổi bán ra trong quý 1/2025 và quý 1/2026 để xác định sự thay đổi về thị phần, giá cả và cả số ngày xe đưa ra thị trường đến khi tìm thấy chủ mới.