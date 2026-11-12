10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2026: Mazda CX-5 vượt Yaris Cross

Cứ mỗi lần sức mua trên thị trường sụt giảm, doanh số Toyota Hilux lại tăng trưởng. Lần này, mẫu xe bán tải của Toyota đạt doanh số 941 xe bán ra, tăng 515 xe so với tháng trước đó, qua đó nâng tổng doanh số sau 10 tháng đã qua của năm 2026 lên 6.628 xe. Sức hút từ mẫu mã mới cùng chính sách bán hàng theo lô là yếu tố giúp doanh số Toyota Hilux được cải thiện đáng kể trong tháng 10.2026. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối ra thị trường Việt Nam với giá bán từ 640 - 911 triệu đồng