10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2026: Mazda CX-5 vượt Yaris Cross

Sức mua trên thị trường ô tô lao dốc sau khi tăng trưởng trong tháng trước đó, kéo doanh số nhiều mẫu xe "lao dốc". Trật tự trong cuộc đua doanh số
10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2026 cũng có nhiều sự xáo trộn khi một số mẫu mã xe thương hiệu Hàn Quốc đánh dấu sự trở lại, gián tiếp đẩy những cái tên như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger… ra khỏi cuộc đua.
10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2026
Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2026: 1. Mazda CX-5: 1.617 xe
Doanh số tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh sức mua toàn thị trường sụt giảm giúp Mazda CX-5 cũng cố vị thế trong cuộc đua ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2026. Theo đó, với 1.617 xe bán ra, tăng 168 xe so với tháng trước đó, Mazda CX-5 đã vượt mặt Toyota Yaris Cross để chiếm vị trí dẫn đầu. Kiểu dáng thời trang, hiện đại tích hợp nhiều công nghệ tính năng cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn… là những yếu tố giúp Mazda CX-5 tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 699 - 869 triệu đồng
2. Toyota Yaris Cross: 1.327 xe
Trong khi đó, việc không giữ được nhịp tăng trưởng khiến Toyota Yaris Cross đánh mất ngôi đầu. Mẫu Crossover hạng B của Toyota vẫn tạo được sức hút đồng thời là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota nhưng với 1.327 xe bán ra, giảm 472 xe so với tháng trước khiến Yaris Cross bị Mazda CX-5 vượt mặt. Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 658 - 733 triệu đồng đồng thời đang được giảm từ 50 - 74 triệu đồng với phiên bản hybrid
3. KIA Seltos: 1.273 xe
Với 1.273 xe bán ra, tăng 121 xe so với tháng trước đó KIA Seltos tiến một mạch từ vị trí thứ sáu lên thứ ba trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2026. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của KIA tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Kiểu dáng thời trang, hiện đại lại tích hợp nhiều tính năng công nghệ giúp Seltos tạo được sức hút với khách hàng. Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 8.382 xe. KIA Seltos hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối 6 phiên bản, giá bán từ 549 - 689 triệu đồng
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4. Toyota Innova Cross: 1.078 xe
Doanh số sụt giảm khiến Toyota Innova Cross bị đẩy lại phía sau trong cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2026. Mẫu MPV này đạt 1.078 xe bán ra trong tháng 10.2026, giảm 383 xe so với tháng trước đó, qua đó xếp ở vị trí thứ tư. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 738 - 960 triệu đồng, đồng thời đang được áp dụng gói ưu đãi trị giá từ 45 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản
5. Toyota Hilux: 941 xe
Cứ mỗi lần sức mua trên thị trường sụt giảm, doanh số Toyota Hilux lại tăng trưởng. Lần này, mẫu xe bán tải của Toyota đạt doanh số 941 xe bán ra, tăng 515 xe so với tháng trước đó, qua đó nâng tổng doanh số sau 10 tháng đã qua của năm 2026 lên 6.628 xe. Sức hút từ mẫu mã mới cùng chính sách bán hàng theo lô là yếu tố giúp doanh số Toyota Hilux được cải thiện đáng kể trong tháng 10.2026. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối ra thị trường Việt Nam với giá bán từ 640 - 911 triệu đồng
6. Ford Territory: 924 xe
Ford Territory tiếp tục góp mặt trong cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất với 924 xe bán ra trong tháng 10.2026, giảm 361 xe so với tháng 9.2026. Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Kết quả này không chỉ giúp Territory tiếp tục góp mặt trong cuộc đua ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất mà còn trở thành mẫu xe Ford hút khách nhất trong tháng vừa qua. Mẫu Crossover 5 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng
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7. Ford Everest: 836 xe
Xếp ngay sau Territory là mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest. Nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá từ Ford cũng như đại lý cùng sức hút từ mẫu mã, công nghệ giúp doanh số Ford Everest đạt 836 xe trong tháng 10.2026, giảm 240 xe so với tháng 9.2026. Ford Everest có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, công nghệ, vận hành… đây cũng là những yếu tố giúp Everest tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam. Mẫu SUV 7 chỗ này hiện có giá bán từ 1,129 - 1,440 tỉ đồng
8. Hyundai Creta: 783 xe
Sau nhiều tháng vắng bóng, Hyundai Creta đánh dấu sự trở lại cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2026 với doanh số đạt 783 xe, giảm 66 xe so với tháng trước đó. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía nhà phân phối. Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với giá bán từ 599 - 715 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu xe này đang được HTV áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 84 triệu đồng
9. Mitsubishi Xforce: 774 xe
Mitsubishi Xforce tiếp tục góp mặt trong cuộc đua doanh số ô tô động cơ xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam tuy nhiên với 774 xe bán ra trong tháng 10.2026, giảm 549 xe so với tháng 9.2026, Mitsubishi Xforce đã rơi xuống áp chót bảng xếp hạng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 605 - 720 triệu đồng, hiện đang được hãng xe Nhật Bản ưu đãi, giảm giá từ 60 - 72 triệu đồng
10. KIA Sonet: 774 xe
Lần đầu tiên trong năm 2026, KIA Sonet góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Doanh số bán Sonet trong tháng 10 vừa qua đạt 774 xe, tăng 121 xe so với tháng trước đó. Mức giá niêm yết vốn đã hấp dẫn lại còn được nhà sản xuất áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá là yếu tố giúp KIA Sonet tạo sức hút. Mẫu SUV cỡ nhỏ này hiện được THACO AUTO phân phối với giá 450 - 584 triệu đồng
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