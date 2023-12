10 sự kiện thể thao ấn tượng nhất Việt Nam năm 2023

Việt Nam tiếp tục nhất toàn đoàn ở SEA Games 32

Liên tiếp 2 kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á trong 2 năm 2022 và 2023, thể thao Việt Nam thể giành thành tích đứng đầu khu vực. Nếu kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, chiến thắng của đoàn thể thao Việt Nam ít nhiều cũng có yếu tố thuận lợi thì thắng lợi ở SEA Games 32 tổ chức trên đất Campuchia thực sự đã gây ấn tượng.

Dù một số môn thế mạnh thuộc hệ thống Olympic không có trong chương trình thi đấu, nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn thể hiện sự đồng đều ở nhiều nội dung tranh tài, vừa duy trì sức mạnh chung, đồng thời hòa nhập với các môn thể thao khu vực để giành tổng cộng 355 huy chương các loại, trong đó có 136 HCV vượt hơn đoàn đứng vị trí thứ hai là Thái Lan tới 28 HCV. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn khi SEA Games tổ chức trên sân khách.

VĐV Đinh Phương Thành - HCV nội dung xà đơn môn TDDC

Huỳnh Như (phải) cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games

Bóng rổ nữ 3x3 giành huy chương vàng SEA Games 32

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt ở sân chơi tại vòng chung kết World Cup diễn ra ở Úc và New Zealand. Tuy thầy trò HLV Mai Đức Chung thua cả 3 trận 0-3 trước đương kim vô địch Mỹ, thua 0-2 trước Bồ Đào Nha và kết thúc vòng bảng bằng bằng trận thua 0-7 trước Hà Lan không giành được điểm số nào, cũng không ghi được bàn thắng và để lọt lưới tới 12 bàn nhưng sự có mặt của các cô gái Việt Nam đã là một vinh dự và niềm tự hào lớn. Họ vẫn xứng đáng nhận được những lời khen vì đã chiến đấu với tinh thần rất cao. Thất thế về thể hình, thua kém về thể lực và trình độ, nhưng các "cô gái kim cương" vẫn cho thấy được sự quyết tâm, ý chí và tinh thần của người phụ nữ Việt Nam để tạo nên cơn sốt trong lần đầu có mặt ở đấu trường lớn nhất thế giới.

Các cô gái Việt Nam lần đầu ra biển lớn

Tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 VFF

Bắn súng lần đầu có HCV ASIAD

Năm 1982 tại ASIAD ở Ấn Độ, xạ thủ Nguyễn Quốc Cường giành HCĐ, mở ra một giai đoạn mới để bắn súng Việt Nam tấn công vào ASIAD. Nhưng phải hơn 40 năm sau, thế hệ đàn em, đàn cháu mới có thể giành HCV tại ASIAD 19.

Xạ thủ trẻ Phạm Quang Huy, quê Hải Phòng đã chiến thắng ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam để đăng quang một cách thuyết phục. Anh cunng chính là người "mở hàng" mang về về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Kỳ đại hội này, Việt Nam chỉ giành được 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 21 toàn đoàn tại ASIAD 19. Tính ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ đứng thứ 6, xếp sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. Tuy hoàn thành chỉ tiêu 2-3 HCV, nhưng ASIAD 19 cũng được xem là kỳ đại hội chưa thật thành công của Việt Nam.

Phạm Quang Huy NVCC

Billiards Việt Nam lần đầu vô địch thế giới

Sau rất nhiều năm tham gia đấu trường thế giới và tiệm cận thường xuyên các giải quốc tế lớn, cuối cùng billiards Việt Nam cũng gây tiếng vang khi cơ thủ Bao Phương Vinh làm nên kỳ tích. Anh giành chức vô địch carom 3 băng thế giới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Vinh đã thắng 50-34 trước đồng hương Trần Quyết Chiến tại chung kết.

Bao Phương Vinh sinh năm 1995, từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế tại Úc và trở về nước vào năm 2019. Đáng nói, anh bắt đầu sự nghiệp billiards chuyên nghiệp chỉ mới 2 năm, trước khi dự giải vô địch giải thế giới. Từ hạng 300 thế giới cách đây hơn 1 năm, sau ngôi vô địch, Bao Phương Vinh vươn lên hạng 11 với sự thán phục của người hâm mộ.

Bao Phương Vinh, tân vô địch thế giới NVCC

U.23 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển U.23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sang Thái Lan tranh tài ở giải U.23 Đông Nam Á 2023 với tư cách là đương kim vô địch. Vòng bảng, đội đã thắng U.23 Lào 4-1 ở trận ra quân, sau đó thắng 1-0 trước U.23 Philippines để giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng. Ở vòng bán kết, U.23 Việt Nam đã thắng đối thủ U.23 Malaysia với tỉ số 4-1. Trong trận chung kết rất căng thẳng và kịch tính với Indonesia, thủ môn Quan Văn Chuẩn đã cùng đồng đội xuất sắc, giành chiến thắng trên chấm đá luân lưu 11 m với tỉ số 6-5 để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trước đó, HLV Đinh Thế Nam cũng đã giúp U.23 Việt Nam vô địch trên đất Campuchia.

U.23 Việt Nam vô địch Đông nam Á VFF

Thay đổi lịch sử của V-League

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023 - 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã quyết định tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp vắt từ năm trước qua năm sau. Cụ thể giải được tổ chức từ mùa thu năm 2023 và khép lại vào mùa hè năm 2024 giống như các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, La Liga và các giải hàng đầu thế giới khác.

Điều này giúp cho bóng đá Việt Nam hội nhập với bóng đá thế giới, lịch thi đấu phù hợp với lịch chung của FIFA, AFC và sẽ giúp cho các đội trẻ cũng như đội tuyển Việt Nam có dịp thi đấu, cọ xát với những đối thủ mạnh trên toàn thế giới vào đúng FIFA Days mà không bị ảnh hưởng, xáo trộn các giải đấu khác. Việc chuyển đổi thời gian này cũng hết sức phù hợp, giúp cho các CLB Việt Nam tham gia các giải cấp CLB của AFC phân phối sức hợp lý, đảm bảo có thể chiến đấu tốt cả 2 đấu trường trong nước và quốc tế.

Các trận V-League đá từ mùa thu 2023 sang mùa hè 2024 VPF

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có VAR

Cùng với việc điều chỉnh lịch thi đấu thì mùa bóng 2023 - 2024 cũng là mùa giải đầu tiên mà công nghệ VAR (trợ lý trọng tài video) chính thức được áp dụng tại V-League. Đây cũng là bước ngoặt mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam, bởi điều này cho thấy, chúng ta đang nỗ lực làm mới mình để bắt kịp xu thế của bóng đá thế giới.

Nhờ có VAR ở một số trận V-League mà đến nay công tác trọng tài nhìn chung đã giảm thiểu sai sót đáng kể. Công tác điều hành đã hạn chế tối đa những sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng kết quả trận đấu. Từ đó, các đội bóng tham dự giải sẽ nhận được sự công bằng, thi đấu sòng phẳng hơn. Dĩ nhiên hiện tại VAR chỉ mới trang bị cho 2-3 trận trong tổng số 7 trận nên về lâu dài VPF cần phải nhanh chóng lấp đầy cả 7 trận đấu V-League và tiến tới cả giải hạng nhất.



Hình ảnh dần quen thuộc tại V-League

Trọng tài VAR làm nhiệm vụ VPF

Đội Công an Hà Nội vô địch ngay sau khi lên hạng

CLB bóng đá Công an Nhân dân sau khi giành vé lên chơi ở V-League 2023 đã quyết định đổi tên thành CLB Công an Hà Nội. Được sự đầu tư mạnh mẽ từ nhiều doanh nghiệp, đội bóng thủ đô đã ngay lập tức mua sắm rất mạnh tay để nâng cấp đội hình. Và chỉ trong thời gian ngắn họ lấy về hơn chục tên tuổi, ngôi sao của làng bóng đặc biệt sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh... Với đội hình chất lượng này ngay ở mùa giải đầu tiên, CLB Công an Hà Nội đã lật đổ sự thống trị của Hà Nội FC để lên ngôi vô địch V-League 2023. Họ cũng thiết lập thành tích ấn tượng, đó là vừa thăng hạng sau đó vô địch luôn sân chơi cao nhất Việt Nam. Cách đây đúng 20 năm, HAGL cũng làm điều tương tự khi vô địch V-League sau khi vừa mới lên hạng.

Công an Hà Nội vô địch V-League 2023 VPF

Bóng đá Việt Nam chia tay ông Park, đón ông Troussier

Triều đại của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam chính thức khép lại vào ngày 31.1.2023, sau 5 năm ông thầy người Hàn Quốc đã mang lại nhiều thành tích ấn tượng, Như á quân ở vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 18 và giành chức vô địch AFF Cup 2018; 2 lần liên tiếp giành HCV SEA Games. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup. VFF nhanh chóng chọn ông Philippe Troussier, người Pháp - nhà cầm quân đã giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện các đội bóng ở khắp các châu lục.

Sau khi ký hợp đồng với VFF, cựu giám đốc bóng đá PVF đã thay đổi lối chơi của đội tuyển Việt Nam từ đá phòng ngự phản công sang tấn công, chú trọng tới khâu kiểm soát bóng. Dù khởi đầu vòng loại World Cup với 1 thắng và 1 thua và lối chơi do ông thầy đến từ châu Âu đưa ra ít nhiều vẫn còn gây tranh cãi nhưng nhìn chung người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ của ông Troussisr cùng đội tuyển trong năm 2024.

HLV Troussier (phải) VFF

Đội tuyển Việt Nam được trẻ hóa

Có gần một nửa trụ cột dưới thời ông Park Hang-seo dù còn ở độ tuổi chín muồi (26-30) nhưng lại không được triệu tập dưới thời ông Troussier. Có nhiều nguyên nhân, cầu thủ phù hợp với triết lý của thầy Park chưa chắc đã hợp nhãn với cách vận dụng lối đá của thầy Troussier. Mặt khác phong độ cũng như cách thể hiện cũng là điều mà ông thầy người Pháp xem xét rất cẩn thận trước khi chọn lựa. Ngoài ra do mục đích là hướng đến World Cup 2030 nên ông Troussier chú trọng trẻ hóa đội hình.

Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang (phải) VFF

Thời gian qua ông gọi rất nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi lần lượt lên đội tuyển. thậm chí lập ra đội U.23 tập trung song song với mục đích, nếu thấy ai phù hợp sẽ đôn lên đội tuyển. Có không dưới 10 gương mặt trẻ giờ đây đã 'ăn cơm" đội tuyển như Nguyễn Đình Bắc, Võ Minh Trọng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Giáp Tuấn Dương... Sự trẻ hóa mạnh mẽ này mang lại động lực mới nhưng cũng là thách thức không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam trước các chiến dịch lớn năm 2024, mà mở đầu là Asian Cup 2023 vào tháng 1 năm sau.