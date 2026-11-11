10 thương hiệu ô tô giá trị nhất 2026: Toyota dẫn đầu, xe Trung Quốc vắng bóng

Như thường lệ, hàng năm Công ty Interbrand có trụ sở tại New York, Mỹ thường công bố kết quả khảo sát, đánh giá 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu - Global Best Brands. Trong đó, các thương hiệu trong ngành ô tô cũng được Interbrand đánh giá, xếp hạng. Theo kết quả mới nhất vừa được Interbrand công bố, trong số 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu có 13 thương hiệu ô tô, ít hơn năm ngoái 1 thương hiệu. Năm nay, kết quả đánh giá, xếp hạng giá trị thương hiệu được Interbrand tính toán dựa trên ba yếu tố bao gồm phân tích tài chính, vai trò của thương hiệu, đo lường tỷ lệ quyết định mua hàng có được nhờ thương hiệu so với các yếu tố khác.

Theo bảng xếp hạng Interbrand công bố mới đây, Toyota là thương hiệu ô tô duy nhất nằm trong top 10 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu. Hãng ô tô Nhật Bản xếp vị trí thứ 9 sau các thương hiệu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung, Nvidia, Instagram và Coca-Cola.

Toyota là thương hiệu ô tô duy nhất nằm trong top 10 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu ẢNH: TOYOTA

Giá trị thương hiệu của Toyota năm nay được Interbrand ước tính đạt 59,5 tỉ USD, giảm 20% so với năm 2025. Kết quả này giúp Toyota xếp thứ 9 trong top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu, đồng thời dẫn đầu trong top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2026. Sự thống trị của Toyota không phải là điều mới mẻ. Lần cuối cùng họ bị mất ngôi đầu thành thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới là vào năm 2003. Khi đó, Mercedes-Benz nắm giữ vị trí dẫn đầu.

Điều thú vị là không có thương hiệu ô tô Trung Quốc nào lọt vào bảng xếp hạng 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu vừa được Interbrand, bất chấp các hãng xe Trung Quốc đều có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt ở mảng xe điện. BYD là thương hiệu Trung Quốc có thứ hạng cao nhất, khi đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng thương hiệu ô tô giá trị nhất năm 2026, và thứ 89 chung cuộc trong tất cả các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới.

Giá trị thương hiệu của Toyota năm nay được Interbrand ước tính đạt 59,5 tỉ USD, giảm 20% so với năm 2025 ẢNH: BÁ HÙNG

Mercedes bám sát phía sau Toyota với định giá thương hiệu khoảng 40,8 tỉ USD. Con số này giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. BMW giữ vững vị trí thứ 3 trong top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu, thương hiệu xe Đức này được định giá 38,4 tỉ USD, đứng thứ 22 trong bảng xếp hạng Global Best Brands 2026. Như vậy, dùng được định vị là những thương hiệu ô tô hạng sang cao cấp nhưng giá trị thương hiệu các hãng xe Đức như Mercedes, BMW tiếp tục giảm mạnh và chưa thể sánh được với Toyota - thương hiệu ô tô phổ thông hút khách nhất thế giới.

Hyundai leo lên vị trí thứ 4 với giá trị thương hiệu ước tính đạt 25 tỉ USD, xếp ngay sau thương hiệu xe Hàn Quốc là Honda với 19,4 triệu USD. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường xe điện cùng những vụ việc lùm xùm thời gian gần đây liên quan đến sản phẩm và người đứng đầu khiến giá trị thương hiệu Tesla sụt giảm tới 38%, chỉ còn 18,3 tỉ USD, qua đó rơi xuống vị trí thứ 6 trong top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất toàn cầu năm 2026.

Các vị trí còn lại trong top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2026 lần lượt thuộc về Ferrari (17,7 tỉ USD), Audi (12,4 tỉ USD), Porsche (12,4 tỉ USD), Volkswagen (11,6 tỉ USD).

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất năm 2026 theo công bố của Interbrand: