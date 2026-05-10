100% các dự án vướng mắc tại TP.HCM đã được gỡ vướng

Đình Sơn
10/05/2026 16:44 GMT+7

Báo cáo từ Sở Tài chính TP.HCM cho thấy, các dự án được Quốc hội giao TP.HCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết 170 đến nay đã hoàn thành.

Theo đó, đến nay 11/11 dự án, với tỷ lệ 100% dự án đã hoàn thành việc xử lý, nội dung xử lý đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện phương án tháo gỡ đến nay không phát sinh thêm nội dung vướng mắc.

Cụ thể 11 dự án được thành phố tháo gỡ khó khăn gồm: Dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát (dự án Empire City), dự án Khu phức hợp Sóng Việt, dự án 1.330 căn hộ (chung cư New City của Thuận Việt), Khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (dự án The Water Bay) và khu 30,1 ha Nam Rạch Chiếc, dự án BT 4 tuyến đường, dự án BT cầu Thủ Thiêm 2, dự án BT hạ tầng Khu dân cư phía Bắc, dự án tại số 39 - 39B Bến Vân Đồn, dự án khu dân cư số 168 Phan Văn Trị, dự án Khu cao ốc văn phòng và khách sạn số 3C Tôn Đức Thắng và dự án Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế.

Đến nay 100% các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo trên địa bàn TP.HCM đã được gỡ vướng

Thành phố tiếp tục chỉ đạo việc rà soát các dự án, công trình, khu đất có tình huống pháp lý tương tự để đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định tại các điều 3, điều 4, điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội.

Đồng thời kiến nghị đối với các dự án, công trình, khu đất có tình huống pháp lý tương tự để đề xuất các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục rà soát các dự án, đất đai đáp ứng điều kiện, nguyên tắc thực hiện tại Nghị quyết 170 để đề xuất Chính phủ xem xét, bổ sung vào danh mục các dự án, đất đai trên phạm vi cả nước áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù.

