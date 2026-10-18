100 học sinh Gia Lai tranh tài tìm hiểu lịch sử, văn hóa

Các thí sinh tranh tài qua những câu hỏi về lịch sử dựng nước, giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa. Không chỉ củng cố kiến thức, cuộc thi còn giúp học sinh tiếp cận những nội dung ngoài sách giáo khoa, hiểu thêm về lịch sử và văn hóa các vùng đất trong tỉnh.

100 học sinh đến từ 41 trường THPT ở Gia Lai tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa năm 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, cho biết cuộc thi nhằm giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống và thành tựu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, phát biểu khai mạc cuộc thi ẢNH: VĂN CHIẾN

Từ những câu hỏi lịch sử đến tình yêu quê hương

Với em Vũ Thanh Luân, học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung, cuộc thi là dịp mở rộng kiến thức về lịch sử, văn hóa Gia Lai, đặc biệt là khu vực Tây nguyên.

Luân cho biết trước khi tham gia, em đã có nhiều kiến thức về Bình Định cũ, nhất là phong trào Tây Sơn. Tuy nhiên, qua cuộc thi, em biết thêm về những địa danh, nhân vật lịch sử ở khu vực Gia Lai mà trước đây chưa có nhiều điều kiện tìm hiểu.

Theo Luân, quá trình trả lời câu hỏi giúp em nhận ra những phần kiến thức còn thiếu, từ đó có thêm động lực tìm hiểu sâu hơn về lịch sử quê hương.

Các thí sinh tranh tài với những câu hỏi về lịch sử dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong khi đó, em Đào Trúc Mai, học sinh lớp 11A3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Nhơn, bất ngờ khi giành giải nhất cuộc thi.

Mai kể ban đầu em tham gia theo lời động viên của thầy cô, với tinh thần học hỏi và giao lưu cùng các bạn. Trong quá trình thi, em từng bị loại sau những câu hỏi đầu tiên nhưng sau đó được trao cơ hội trở lại. Tận dụng cơ hội này, Mai cố gắng vượt qua áp lực, giữ bình tĩnh trước các câu hỏi để tiếp tục chinh phục thử thách.

"Dù là người con Bình Định cũ, em vẫn nhận ra nhiều kiến thức lịch sử mình chưa biết. Qua cuộc thi, em hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Gia Lai và Tây nguyên", Mai chia sẻ.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải nhất cho Đào Trúc Mai, cùng 1 giải nhì, 3 giải ba và các giải thưởng khác cho những thí sinh xuất sắc.

Em Đào Trúc Mai (bên phải), học sinh lớp 11A3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Nhơn, nhận giải nhất cuộc thi ẢNH: VĂN CHIẾN

Thông qua cuộc thi "Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa" năm 2026, ban tổ chức mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa cũng góp phần giúp học sinh ý thức hơn về trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống và lan tỏa hình ảnh Gia Lai.



