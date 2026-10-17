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    Chủ tịch tỉnh Gia Lai gửi thư tri ân gia đình cô giáo hiến tạng

    Trần Hiếu
    Trần Hiếu
    Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo dạy tiếng Anh 22 tuổi Phạm Thị Anh Thư ở xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai bị tai nạn giao thông tử vong và gia đình đã hiến tạng của cô cho y học.

    Ngày 17.10, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô Phạm Thị Anh Thư (cô giáo dạy tiếng Anh tại xã Trang, bị tử vong và gia đình đã hiến tạng của cô).

    Trong thư, chủ tịch bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cô giáo khi còn rất trẻ, đồng thời khẳng định không lời nào có thể làm vơi đi nỗi đau mất người thân của gia đình cô giáo.

    Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đánh giá quyết định hiến tặng mô, tạng của gia đình là một nghĩa cử nhân văn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia giữa con người với con người. Nhờ đó giúp những người bệnh khác có thêm cơ hội được hồi sinh, những gia đình khác có thêm hy vọng và hạnh phúc. Tỉnh Gia Lai trân trọng và sẽ luôn ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp của gia đình của giáo Thư.

    Trong thư cũng ghi nhận nghĩa cử này góp phần tạo nên dấu mốc đầu tiên của hoạt động hiến tạng tại Gia Lai, lan tỏa thông điệp hiến mô, tạng cứu người trong cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh mong gia đình cô giáo giữ gìn sức khỏe, sớm vượt qua mất mát và tìm thấy phần nào an ủi khi biết sự sống của cô giáo Thư vẫn được tiếp nối trong những cuộc đời khác.

    Chủ tịch tỉnh Gia Lai gửi thư tri ân gia đình cô giáo hiến tạng - Ảnh 1.

    Phẫu thuật lấy tạng hiến được thực hiện bởi nhiều y, bác sĩ chuyên gia từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

    ẢNH: BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG GIA LAI

    Như Thanh Niên thông tin, trưa 15.10, tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, thi thể cô giáo Phạm Thị Anh Thư được đưa vào phòng phẫu thuật để lấy tạng hiến.

    Trước đó, cô Thư bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 19, đoạn qua phường An Phú và đã không qua khỏi dù được cấp cứu khẩn trương. Gia đình cô Thư đã làm đơn tự nguyện hiến tạng của cô.

    Các tạng được tiếp nhận và điều phối gồm gan và thận. Ca hiến tạng có sự phối hợp chuyên môn của các chuyên gia, y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện Trung ương, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ca hiến tạng này mang lại cơ hội sống cho 4 bệnh nhân.

    Đây là lần đầu tiên Gia Lai thực hiện lấy tạng của người hiến, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành y tế địa phương trong lĩnh vực lấy và ghép mô, tạng. Đây cũng là dấu mốc ghi nhận tại một bệnh viện tư. Việc triển khai thực hiện ngay tại Gia Lai mở thêm điều kiện phát triển mạng lưới hiến, ghép tạng ở Tây nguyên, giảm bớt trở ngại về địa lý trong tiếp cận nguồn tạng hiến.

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