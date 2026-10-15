Nữ giáo viên tử vong, người nhà quyết định hiến tạng

Trưa 15.10, tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, thi thể nữ giáo viên Phạm Thị Anh Thư (22 tuổi, ở xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) đã được đưa vào phòng phẫu thuật để thực hiện ca lấy tạng hiến. Chị Thư là giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh tại xã Trang (Gia Lai).

Trước đó, chị Thư không may bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 19, đoạn qua phường An Phú. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn trương, nhưng do chấn thương quá nặng, chị không qua khỏi.

Sau khi được các cán bộ y tế tư vấn, giải thích kỹ về khả năng không thể cứu chữa đối với người chết não, cũng như những lợi ích của việc hiến mô, bộ phận cơ thể, bố và mẹ chị Thư đã làm đơn tự nguyện hiến tạng của con gái.

Trong đơn gửi Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, gia đình bày tỏ mong muốn hiến tạng vì sự phát triển của nền y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, với tinh thần nhân đạo, chữa bệnh cứu người.

Gia đình cũng cam kết việc hiến tạng hoàn toàn tự nguyện, không đòi hỏi bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tiền bạc, không thắc mắc, khiếu kiện bệnh viện và cá nhân nào trong việc lấy và ghép tạng. Đồng thời, gia đình đồng ý cho bệnh viện sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến việc hiến tạng để lan tỏa giá trị nhân văn và phục vụ lợi ích cộng đồng.

Theo thông tin từ bệnh viện, các bộ phận dự kiến được hiến gồm tim, gan và thận. Phổi của chị Thư bị tổn thương nặng do chấn thương nên không thể lấy để ghép. Các tạng sau khi lấy sẽ được cấy ghép cho những bệnh nhân đang có nhu cầu.

Ông Phạm Văn Học (bên trái), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc của Hệ thống y tế Hùng Vương và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đang chia sẻ với bố của người hiến tạng ẢNH: BVHV

Việc lấy tạng được bắt đầu từ trưa 15.10. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ tiếp nhận và thực hiện các quy trình chuyên môn liên quan đến trường hợp hiến tạng này. Đây là lần đầu tiên Gia Lai tiến hành lấy tạng của người hiến, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành y tế địa phương trong lĩnh vực hiến, lấy và ghép mô, tạng.

Tham gia phối hợp chuyên môn có các chuyên gia, tập thể y bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế, cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.