Thêm 2 ca ghép thận thành công ở Cần Thơ từ người thân hiến tạng





Ngày 10.10, đại diện Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết bệnh viện này vừa thực hiện thành công liên tiếp 2 ca ghép thận với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ ê kíp Bệnh viện Trung ương Huế.

Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân L.Th.Th.B (54 tuổi, ở xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) bị suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc thận nhân tạo suốt 8 năm qua, trên nền bệnh lý tăng huyết áp và thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ thực hiện thành công liên tiếp 2 ca ghép thận với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ ê kíp Bệnh viện Trung ương Huế ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Xót xa trước tình cảnh của vợ, anh Ng.V.U.T chồng chị B. đã quyết định hiến tặng một quả thận của mình. Niềm vui vỡ òa khi kết quả khám và tư vấn chuyên sâu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ xác nhận 2 người đủ điều kiện để thực hiện ca hiến - ghép.

Tương tự, trường hợp thứ 2 là nam bệnh nhân Ph.V.T (31 tuổi, quê ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) bị suy thận mạn giai đoạn cuối và phải lọc màng bụng chu kỳ suốt 4 năm nay. Chứng kiến bệnh tình của con, ông Ph.V.B, 54 tuổi, cha bệnh nhân, đã quyết định hiến thận cho con.

Cả hai ca phẫu thuật lấy - ghép thận sau đó đều diễn ra thuận lợi, an toàn. Hiện tại, sau ghép thận, sức khỏe của người hiến và người nhận phục hồi tốt, các chỉ số sinh hóa - lâm sàng dần ổn định và đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi sát sao. Hai ca ghép thận trên thành công đã nâng tổng số ca ghép thận tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ lên 3 ca kể từ đầu năm đến nay.

Ngoài Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, hiện tại ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cũng đã thực hiện thành công 25 ca ghép thận. Dự kiến cuối tháng 10, bệnh viện này tiếp tục thực hiện thêm 2 ca ghép thận.

