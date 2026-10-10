Đường dây lừa đảo vàng ảo chiếm đoạt 26,5 tỉ đồng: 24 bị can sa lưới

Ngày 10.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố 24 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng. Đây là đường dây do các đối tượng người Việt Nam vận hành tại Campuchia, hoạt động từ đầu năm 2025 đến năm 2026. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 4 nạn nhân bị chiếm đoạt với tổng số tiền ước tính khoảng 26,5 tỉ đồng.

Lộ diện đường dây lừa đảo từ Campuchia

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng và thu hồi tài sản trả lại cho người dân, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã phát thông báo truy tìm các bị hại cùng những người liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Các bị can liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng bằng chiêu thức kêu gọi đầu tư "vàng ảo" qua ứng dụng Phantom ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, vụ án bắt nguồn từ ngày 20.1.2026, khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bàn giao tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp). Quá trình phân loại, xác minh cho thấy một số cá nhân có dấu hiệu móc nối, tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức kêu gọi đầu tư "vàng ảo" qua ứng dụng Phantom.

Quá trình điều tra làm rõ, băng nhóm này phân cấp nhiệm vụ cụ thể và thiết kế nhiều "kịch bản" tiếp cận bài bản nhằm tạo dựng lòng tin, lôi kéo người dân tham gia. Để nạn nhân mất cảnh giác, các đối tượng chỉ dẫn họ cài đặt ứng dụng Phantom trực tiếp từ app Store hoặc CH Play. Tiếp đó, chúng gửi đường link yêu cầu mở tài khoản, đăng nhập rồi hối thúc nộp tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những lời đường mật và thông tin ngụy tạo tinh vi, nhóm này liên tục dẫn dắt nạn nhân chuyển tiền hòng chiếm đoạt.

Tang vật vụ án bị tạm giữ để điều tra ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Tinh vi hơn, sau khi đã chiếm đoạt được tài sản, nhóm này tiếp tục giăng bẫy lừa đảo lần hai bằng cách cho người đóng giả luật sư, cam kết có thể hỗ trợ lấy lại toàn bộ số tiền đã mất và yêu cầu nạn nhân phải đóng thêm các khoản phí. Đến khi bị hại cạn kiệt tài chính và không thể chuyển thêm, các đối tượng liền cắt đứt mọi liên lạc.

Khởi tố 24 bị can, tiếp tục tìm kiếm bị hại

Đến nay, dù đã khởi tố 24 bị can và bước đầu ghi nhận 4 bị hại với thiệt hại 26,5 tỉ đồng, Cơ quan CSĐT nhận định con số nạn nhân trên thực tế chưa dừng lại ở đó. Việc tiếp tục rà soát, thu thập chứng cứ và ghi nhận thêm các bị hại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp làm rõ toàn diện bức tranh vụ án, cá thể hóa trách nhiệm hình sự của từng đối tượng, đồng thời tạo cơ sở để xem xét, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản theo quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đề nghị công dân trên cả nước chủ động phối hợp, cung cấp thông tin nếu thuộc các diện sau: Từng bị tiếp cận, dụ dỗ đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc các thủ đoạn tương tự; đã nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này; đã bị chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo cơ quan công an; nắm giữ thông tin, tài liệu, bằng chứng phản ánh hoạt động của đường dây và các đối tượng trong vụ án.

Thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 0901.248.688, hoặc liên hệ Trực ban hình sự qua số điện thoại: 0693.672.214 để được hướng dẫn giải quyết.