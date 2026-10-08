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    Thời sựPháp luật

    Công an Cần Thơ làm rõ một tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 100 tỉ đồng

    Thanh Duy
    Thanh Duy

    Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang xác minh, làm rõ một tài khoản ngân hàng của người đàn ông đã thực hiện giao dịch hơn 100 tỉ đồng trong năm 2025.

    Ngày 8.10, tại buổi họp báo quý 3/2026 do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ tài khoản ngân hàng đứng tên ông N.C.B (ở xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ) giao dịch với số tiền lớn trong thời gian qua.

    Công an Cần Thơ làm rõ tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 100 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Ông N.C.B làm việc với Công an thành phố Cần Thơ

    ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

    Theo đó, trong năm 2025, tài khoản ngân hàng của ông B. phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỉ đồng. Tháng 7.2026, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đã mời ông B. đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ.

    Sau quá trình làm việc, ông B. khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho người khác. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

    Theo Công an thành phố Cần Thơ, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số đối tượng tìm mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, người thiếu hiểu biết pháp luật hoặc người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần tiền tiêu xài cá nhân để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

    Những tài khoản này có thể bị lợi dụng để chuyển, nhận các nguồn tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

    Hoạt động mua bán tài khoản được thực hiện dưới nhiều hình thức, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, tài khoản ẩn danh hoặc thông tin không rõ ràng nhằm gây khó khăn cho việc điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

    Theo quy định pháp luật, các hành vi thu nhập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm.

    Vì vậy, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác.

    Người dân không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ, đồng thời cảnh giác với những lời mời "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền online nhanh chóng" trên mạng xã hội. Khi phát hiện hành vi nghi vấn liên quan việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

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