Đánh cược với sầu riêng Ri6, chàng trai Cần Thơ vượt qua những 'vụ mùa đắng'

Khởi nghiệp với cây sầu riêng "khó tính"

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đầu tư phát triển vườn cây ăn trái trên diện tích khoảng 6.000 m2, trong đó chủ lực là sầu riêng Ri6 với khoảng 100 cây. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp với cây sầu riêng không hề dễ dàng. Thời gian đầu, anh phải tìm tòi cách chăm sóc, kỹ thuật bón phân, xử lý ra hoa và phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó là nguồn vốn hạn chế, trong khi loài cây này đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ, theo dõi gần như xuyên suốt mùa vụ.

Anh Thanh dẫn đoàn viên, thanh niên địa phương tham quan vườn sầu riêng ẢNH: DUY TÂN

Không muốn sản xuất theo kinh nghiệm truyền miệng, anh Thanh chịu khó học hỏi từ những nhà vườn lâu năm, tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu tài liệu kỹ thuật và quan sát sự phát triển của cây qua từng giai đoạn. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, vườn cây dần ổn định. Mỗi năm, mô hình mang về doanh thu khoảng 105 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, anh còn khoảng 80 triệu đồng.

Anh Thanh cho biết, thời tiết là một trong những yếu tố quyết định thành bại của vụ sầu riêng. Ước tính khoảng 70% công việc xử lý vườn phụ thuộc vào diễn biến thời tiết. Người trồng phải theo dõi thời điểm giao mùa, mưa nắng, nước rong, nước kém để lựa chọn thời điểm xử lý ra hoa phù hợp. Nếu xử lý sớm hoặc muộn, cây có thể phát triển không đúng ý muốn, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa, đậu trái và chất lượng quả.

Khoảng 100 cây sầu riêng Ri6 được anh Thanh trồng làm cây chủ lực ẢNH: DUY TÂN

Theo kinh nghiệm của anh, từ lúc bắt đầu xử lý cho cây ra mầm đến khi xuất hiện mầm mất khoảng 1,5 tháng. Từ khi ra mầm đến lúc xả nhụy khoảng 55 - 60 ngày và từ xả nhụy đến thu hoạch khoảng 90 ngày. Mỗi giai đoạn đòi hỏi cách chăm sóc khác nhau, phải quan sát tình trạng cây, điều chỉnh lượng nước, phân bón theo thời tiết và quá trình phát triển của cây.

Kinh nghiệm này được anh Thanh tích lũy từ những lần thất bại. Những năm đầu, có thời điểm cây đậu trái kém; trái bị cháy múi, sượng cơm, chất lượng không đạt yêu cầu. Sâu bệnh cũng là vấn đề phải thường xuyên theo dõi. Có vụ, tỷ lệ sầu riêng bị thương lái trả lại lên tới khoảng 50% sản lượng. Từ đó, anh nhận ra trồng cây ra trái mới chỉ là bước đầu; để sản phẩm đạt chất lượng, phù hợp thị trường còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Anh bắt đầu thay đổi cách chăm sóc, chú trọng sức khỏe cây, thời điểm xử lý và kiểm soát lượng nước, dinh dưỡng. "Làm sầu riêng không thể nóng vội. Mỗi giai đoạn của cây đều phải tính toán, theo dõi kỹ. Mình làm sai một khâu thì đến lúc thu hoạch mới thấy hậu quả", anh Thanh nói.

Vườn sầu riêng của anh Thanh cho thu hoạch, lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng/năm ẢNH: DUY TÂN

Để giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, anh không bón phân liên tục theo thói quen mà theo dõi nhu cầu thực tế của cây để điều chỉnh lượng phân. Anh cũng chú trọng quản lý nước, nhất là giai đoạn cây ra hoa, đậu trái. "Muốn giảm chi phí thì trước hết phải hiểu cây cần gì. Không phải cứ bón nhiều phân, tưới nhiều nước là cây sẽ tốt", anh Thanh chia sẻ.

Truyền cảm hứng cho thanh niên

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, với vai trò Bí thư chi đoàn ấp Trường Tây, anh Thanh vận động đoàn viên, thanh niên địa phương tìm hướng phát triển kinh tế ngay trên quê hương.

Theo anh, nhiều thanh niên nông thôn có đất sản xuất nhưng còn thiếu kiến thức, vốn và kinh nghiệm. Vì vậy, học hỏi, tiếp cận khoa học kỹ thuật và tìm hiểu thị trường là những yếu tố quan trọng để biến sản xuất nông nghiệp thành sinh kế ổn định. Từ kinh nghiệm thực tế, anh chia sẻ với đoàn viên, thanh niên cách chăm sóc cây ăn trái, lựa chọn giống, kiểm soát chi phí và chủ động tìm đầu ra.

Đoàn viên, thanh niên tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại vườn sầu riêng của anh Thanh ẢNH: DUY TÂN

Anh cho rằng khởi nghiệp ở nông thôn không nhất thiết phải bắt đầu bằng mô hình lớn. Quan trọng là tận dụng lợi thế sẵn có, lựa chọn cây trồng phù hợp, tính toán hiệu quả và kiên trì theo đuổi. Thời gian tới, anh Thanh dự định tiếp tục hoàn thiện vườn sầu riêng, nâng cao chất lượng trái, kiểm soát chi phí sản xuất và hướng đến liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hướng an toàn, ổn định.

Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Xã đoàn Phong Điền, cho biết mô hình của anh Thanh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn thể hiện tinh thần chủ động lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm và kiên trì vượt khó của tuổi trẻ.

Theo anh Thiên, từ việc khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, anh Thanh từng bước biến tiềm năng sẵn có thành giá trị kinh tế, ổn định cuộc sống. Mô hình cũng góp phần tạo động lực để đoàn viên, thanh niên địa phương mạnh dạn phát triển kinh tế, chủ động học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

"Tấm gương khởi nghiệp của anh Thanh thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên trì vượt khó và chủ động vươn lên làm giàu chính đáng của tuổi trẻ", anh Thiên chia sẻ.