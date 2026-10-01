Công an Cần Thơ tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo do Mr.Pips cầm đầu

Ngày 1.10, liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cần Thơ vào năm 2021 qua sàn giao dịch Swissmes.com do Phó Đức Nam (Mr.Pips) cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra thông báo tìm các bị hại.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, việc này nhằm xác định đầy đủ số lượng nạn nhân, mức độ thiệt hại và làm rõ toàn bộ các tình tiết của vụ án.

Bị can Phó Đức Nam, tên thường gọi Mr.Pips ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, bị can Phó Đức Nam, tên thường gọi Mr.Pips (32 tuổi) cùng đồng bọn đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5). Sau đó, nhóm này tổ chức quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định sàn Swissmes được lập trình sẵn và hoàn toàn không có tính năng đối ứng với thị trường tài chính thế giới. Các đối tượng đã chủ động can thiệp hệ thống để thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt toàn bộ tiền nộp của khách hàng.

Quá trình điều tra công an cũng làm rõ danh tính một số nhân viên trên sàn Swissmes gồm: Vũ Anh Hoàng, tên gọi trên sàn là Lộc (29 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên); Phạm Đức Minh Tâm, tên gọi trên sàn là Thanh Long (26 tuổi, ở TP.HCM); Trần Hữu Trung, tên gọi trên sàn là Quang Tín, Hồ Việt Trinh (26 tuổi, ở TP.HCM); Dương Gia, tên gọi trên sàn là Khang (25 tuổi, ở thành phố Cần Thơ); và Đoàn Hồng Phát, tên gọi trên sàn là Trực, Phúc (37 tuổi, ở TP.HCM).

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những người đã đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Cơ quan công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của sàn Swissmes.com; những người có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc các cá nhân khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối Forex trên sàn Swissmes.com cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Thông tin cung cấp liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ, 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.