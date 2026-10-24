100 năm cà phê Khe Sanh: Kể câu chuyện hòa bình bằng hương vị cà phê

Tối 24.10, tại Nhà văn hóa Vân Kiều - Pa Kô (xã Khe Sanh), UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khai mạc các hoạt động "Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh". Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc chương trình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tham dự chương trình có ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo người dân, du khách.

Đại diện thường trực tỉnh Quảng Trị trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Quảng Trị hôm nay đang xây dựng hình ảnh một điểm đến vì hòa bình. Chính vì vậy, khẩu hiệu "Make Coffee, Not War" - "Hãy làm cà phê, đừng gây chiến tranh" cất lên từ cao nguyên Khe Sanh mang một thông điệp lay động và sâu sắc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có đóng góp phát triển ngành hàng cà phê đặc sản ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Hôm nay, chúng ta đến đây không phải để nhắc lại chiến tranh như một điều chia cách, mà để kể với bạn bè năm châu một câu chuyện mới, câu chuyện về một Khe Sanh xanh tươi, trù phú và đang tự tin vươn mình hội nhập. Và điều đặc biệt là hành trình ấy được kể qua một loài cây bình dị: cây cà phê Khe Sanh, với 100 năm đứng chân trên mảnh đất này", ông Phương nói.

Chương trình chính luận nghệ thuật được khai màn với tiết mục đặc sắc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có đóng góp phát triển ngành hàng cà phê đặc sản; trao tặng quà cho 30 hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Đông đảo người dân đến xem các tiết mục nghệ thuật ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tiếp nối đêm khai mạc là chương trình chính luận nghệ thuật chủ đề "Cà phê Khe Sanh - hương vị hòa bình" với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện hình ảnh Khe Sanh từ một vùng đất chìm trong bom đạn, trong sự khốc liệt của chiến tranh đến những ngày sơ khai của cây cà phê trên vùng cao nguyên xanh mát và rồi vươn mình, phát triển trở thành hương vị, thương hiệu mang tầm quốc tế.

Thường trực tỉnh Quảng Trị thăm các gian hàng trưng bày cà phê trước lễ khai mạc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Kết thúc đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút, người dân, du khách đã rất thích thú khi có một đêm được thưởng thức những ly cà phê thơm ngon, xem những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và nhìn ngắm pháo hoa tung bay trên bầu trời Khe Sanh.