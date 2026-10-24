100 năm cà phê Khe Sanh: Từ ký ức đến trải nghiệm hương vị

Sáng 24.10, tại Nhà văn hóa Vân Kiều - Pa Kô (xã Khe Sanh, Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu "Ký ức 100 năm cà phê Khe Sanh - Từ lịch sử đến hội nhập" và trưng bày sản phẩm, văn hóa cà phê Khe Sanh.
Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu về hành trình phát triển của cây cà phê trên vùng đất Khe Sanh. Từ những đồn điền đầu tiên, qua một thế kỷ, cà phê đã trở thành thương hiệu nông sản chủ lực, góp phần tạo sinh kế cho người dân và gắn bó với đời sống, văn hóa của đồng bào Vân Kiều - Pa Kô.
Ngược dòng 100 năm cà phê Khe Sanh, thưởng thức hương vị giữa miền đất Quảng Trị
Chị Lê Thị Yến Nhi (27 tuổi, ở xã Khe Sanh) cho biết rất vui khi quê hương tổ chức một sự kiện quy mô, đồng thời có dịp thưởng thức cà phê địa phương.
“Tại triển lãm, tôi có dịp nhìn lại quá trình phát triển của cây cà phê quê hương, từ những ngày đầu đến khi trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến. Tôi hy vọng sự kiện sẽ giúp hình ảnh cà phê và vùng đất Khe Sanh lan tỏa rộng rãi hơn”, chị Nhi chia sẻ.
Nhiều tư liệu quý hiếm về quá trình phát triển cà phê tại vùng đất Khe Sanh
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Song song với không gian triển lãm là khu vực trưng bày sản phẩm cà phê, nông sản và các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Vân Kiều - Pa Kô. Tại các gian hàng của doanh nghiệp, tổ chức và chủ vườn, du khách có thể thưởng thức nhiều loại cà phê như Arabica, Liberica, Robusta, đồng thời tìm hiểu cách pha chế và các sản phẩm được chế biến từ cà phê.
Các gian hàng của xã Khe Sanh, A Dơi, Hướng Phùng... cũng giới thiệu nông sản và quảng bá văn hóa địa phương. Chị Hồ Thị Thiết (23 tuổi, ở xã Hướng Phùng) cho biết gian hàng của địa phương mang đến nhiều sản phẩm nông nghiệp, trong đó có cà phê, sầu riêng, cùng các nhạc cụ và trang phục truyền thống của người Vân Kiều - Pa Kô.
Triển lãm và trưng bày sản phẩm diễn ra từ ngày 24 đến 26.10, trong chuỗi hoạt động "Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh 1926 - 2026", thuộc khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026. Tối 24.10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động tại Nhà văn hóa Vân Kiều - Pa Kô.
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