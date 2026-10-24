100 năm cà phê Khe Sanh: Từ ký ức đến trải nghiệm hương vị

Sáng 24.10, tại Nhà văn hóa Vân Kiều - Pa Kô (xã Khe Sanh, Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu "Ký ức 100 năm cà phê Khe Sanh - Từ lịch sử đến hội nhập" và trưng bày sản phẩm, văn hóa cà phê Khe Sanh.

Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu về hành trình phát triển của cây cà phê trên vùng đất Khe Sanh. Từ những đồn điền đầu tiên, qua một thế kỷ, cà phê đã trở thành thương hiệu nông sản chủ lực, góp phần tạo sinh kế cho người dân và gắn bó với đời sống, văn hóa của đồng bào Vân Kiều - Pa Kô.

Không gian triển lãm hình ảnh, tư liệu "Ký ức 100 năm cà phê Khe Sanh - Từ lịch sử đến hội nhập" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngược dòng 100 năm cà phê Khe Sanh, thưởng thức hương vị giữa miền đất Quảng Trị

Người dân, du khách bày tỏ sự hào hứng khi địa phương tổ chức một sự kiện lớn về cây cà phê ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cây cà phê trở thành loại cây nông sản giúp địa phương phát triển kinh tế và gắn liền với đời sống, văn hóa của người dân ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chị Lê Thị Yến Nhi (27 tuổi, ở xã Khe Sanh) cho biết rất vui khi quê hương tổ chức một sự kiện quy mô, đồng thời có dịp thưởng thức cà phê địa phương.

“Tại triển lãm, tôi có dịp nhìn lại quá trình phát triển của cây cà phê quê hương, từ những ngày đầu đến khi trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến. Tôi hy vọng sự kiện sẽ giúp hình ảnh cà phê và vùng đất Khe Sanh lan tỏa rộng rãi hơn”, chị Nhi chia sẻ.

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê Khe Sanh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhiều tư liệu quý hiếm về quá trình phát triển cà phê tại vùng đất Khe Sanh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Song song với không gian triển lãm là khu vực trưng bày sản phẩm cà phê, nông sản và các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Vân Kiều - Pa Kô. Tại các gian hàng của doanh nghiệp, tổ chức và chủ vườn, du khách có thể thưởng thức nhiều loại cà phê như Arabica, Liberica, Robusta, đồng thời tìm hiểu cách pha chế và các sản phẩm được chế biến từ cà phê.

Các gian hàng của xã Khe Sanh, A Dơi, Hướng Phùng... cũng giới thiệu nông sản và quảng bá văn hóa địa phương. Chị Hồ Thị Thiết (23 tuổi, ở xã Hướng Phùng) cho biết gian hàng của địa phương mang đến nhiều sản phẩm nông nghiệp, trong đó có cà phê, sầu riêng, cùng các nhạc cụ và trang phục truyền thống của người Vân Kiều - Pa Kô.

Khu vực trưng bày sản phẩm và văn hóa cà phê Khe Sanh thu hút đông đảo du khách ẢNH: BÁ CƯỜNG

Du khách có thể trực tiếp thưởng thức một ly cà phê thơm ngon ngay tại các gian hàng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Rất nhiều sản phẩm được chế biến từ cà phê để du khách trải nghiệm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngoài việc thưởng thức, người dân và du khách còn được học hỏi các cách pha, chế biến một ly cà phê ẢNH: BÁ CƯỜNG

Gian hàng của xã Khe Sanh trưng bày các sản phẩm nông sản tại địa phương ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cây cà phê gắn liền với đời sống, văn hóa của người Vân Kiều - Pa Kô ẢNH: BÁ CƯỜNG

Triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm cà phê Khe Sanh kéo dài từ ngày 24 - 26.10 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Triển lãm và trưng bày sản phẩm diễn ra từ ngày 24 đến 26.10, trong chuỗi hoạt động "Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh 1926 - 2026", thuộc khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026. Tối 24.10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động tại Nhà văn hóa Vân Kiều - Pa Kô.

