100 năm đạo Cao Đài: Câu chuyện từ ngôi thánh thất đầu tiên ở Sài Gòn

Sáng 3.10, tại Nam Thành thánh thất (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) tổ chức đại lễ kỷ niệm Hành trình 100 năm ngày thành lập Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ - ngày khai đạo Cao Đài (đạo lịch năm thứ 101, ngày 23.8 năm Bính Dần (1926) – 23.8 năm Bính Ngọ (2026) ).

Tham dự đại lễ có đại diện các Ban Dân vận Trung ương Đảng, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, Phòng An ninh nội địa Công an TP.HCM, UB MTTQ VN phường Cầu Ông Lãnh… cùng đại diện các tôn giáo, đơn vị, hiệp hội và các họ đạo từ các tỉnh thành.

Sáng 3.10, Nam Thành thánh thất tổ chức đại lễ kỷ niệm Hành trình 100 năm ngày thành lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - ngày khai đạo Cao Đài ẢNH: PHẠM HỮU

Phát biểu tại đại lễ, Nhân sĩ Cao Đài Cao Minh Quân cho biết, ngày 23.8 năm Bính Ngọ (3.10.2026) toàn đạo cùng nhau mừng đại lễ kỷ niệm Hành trình 100 năm ngày thành lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - ngày khai đạo Cao Đài tại Nam Thành thánh thất (xưa là thánh thất Cầu Kho, Sài Gòn).

Ông Cao Minh Quân bày tỏ, hậu bối chúng tôi tin rằng từ ngày lịch sử ấy, các đấng thiêng liêng và quý tiền bối Nam Thành thánh thất luôn bày tỏ nơi đây là ngôi nhà chung của toàn Đại Đạo. Ông hiểu rằng ngôi nhà này được ví như hang Bêlem của thành Jérusalem, nơi Đức Chúa Jésus được sinh ra đời. Còn Tòa thánh Tây Ninh là Tòa thánh Vatican.

Nếu hình dung Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ như một cây đại thụ đã tròn 1 thế kỷ thì Nam Thành Thánh Thất nơi đây chính là cội rễ đầu tiên được cắm xuống đất. Còn Tòa thánh Tây Ninh (khai đàn ngày 19.11.1926) là thân cây vươn lên từ cội rễ ấy. Các chi phái của đạo cũng hình thành sau đó như những nhánh lớn tiếp tục sinh trên cành nhỏ, trổ đầy bông trái.

Đông đảo đại diện các sở, ban ngành, tôn giáo bạn cùng các họ đạo ở các tỉnh về Nam Thành Thánh Thất tham dự đại lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Nhân sĩ Cao Đài Cao Minh Quân phát biểu khai mạc đại lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Cao Minh Quân nói thêm mong ước của Nam Thành Thánh Thất không dừng lại ở việc được chư hội thánh, quý thánh thất, thánh tịnh các chi phái nhìn nhận đây là nơi khai đạo. Một cội rễ, nếu chỉ mong được ghi công là nơi hạt giống từng nảy mầm, thì cội rễ ấy đã tự giới hạn vai trò của mình vào quá khứ - đã tự bằng lòng với một vinh dự thuộc về lịch sử, mà quên mất chức năng vẫn còn nguyên vẹn của mình trong hiện tại.

Cuối bài phát biểu ông Quân nhìn lại, vị trí của Nam Thành thánh thất giữa lòng TP.HCM hôm nay, có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là điều thiên ý đã dĩ định từ buổi ban đầu khai đạo. Sự thuận tiện ấy không phải để cội rễ này được chú ý, mà để cội rễ có thể dễ dàng đưa dòng nhựa sống dòng thành tín hiệu đến gần hơn với mọi nơi cần đến.

Đại diện sở, ban ngành cùng các tôn giáo ở TP.HCM đến tham dự ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Nguyễn Văn Châu, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, cũng gửi lời chúc mừng tới Nam Thành thánh thất và toàn thể cộng đồng tín đồ Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cho rằng năm 2026 là năm hết sức đặc biệt vì trong 1 năm TP.HCM sơ kết thực hiện chủ trương thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026)… Điều này rất đặc biệt với TP.HCM góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời các hoạt động tôn giáo trong năm 2026 cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và lễ hội. Cụ thể là đại lễ kỷ niệm Hành trình 100 năm ngày thành lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Ngày khai đạo Cao Đài.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cũng bày tỏ hôm nay có rất nhiều họ đạo từ các tỉnh đã trở về TP.HCM (Sài Gòn - Gia Định trước đây) chính là "cái nôi" lịch sử gắn liền với quá trình hình thành nền đạo, nơi diễn ra các hoạt động khai đạo.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả hành đạo tích cực của Nam Thành thánh thất trong năm qua, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM nhấn mạnh tinh thần "Thiên đạo giải thoát, thế đạo đại đồng", lấy từ bi, bác ái và thương người như thể thương thân làm nền tảng phụng sự nhân sanh và Tổ quốc.

Sở Dân tộc và Tôn giáo gửi lẵng hoa chúc mừng tại đại lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng chính phủ số, công dân số và triển khai thu thập dữ liệu cơ sở tôn giáo, ông Châu cũng mong muốn tập thể thánh thất chủ động chuyển đổi số, khai thác hiệu quả việc thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, đại diện chính quyền đánh giá cao tinh thần đại đoàn kết giữa các tôn giáo tại TP.HCM, nơi đa dạng niềm tin tín ngưỡng nhưng đều gắn bó như anh em. Ông Châu mong muốn các cộng đồng tôn giáo tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong thời gian qua, nam Thành Thánh Thất cũng có nhiều hoạt động phụng sự xã hội như: tham dự các hoạt động, lễ hội ở TP.HCM; đóng góp cho công tác từ thiện với số tiền là 12 tỉ đồng (từ năm 2019 đến nay), riêng năm 2025 và 2026 là gần 900 triệu đồng.