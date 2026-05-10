100 người phụ nữ đương đại đối thoại qua triển lãm 'Her'

Những người phụ nữ đương đại cùng câu chuyện đa chiều và ký ức của họ là điều chuỗi triển lãm - workshop - đối thoại Her hướng tới. Chuỗi hoạt động do nhóm họa sĩ Mười Bốn và Tudo Art Garden thực hiện, diễn ra tại Aqua Art 44 Yên Phụ, Hà Nội trong tháng 5.

Tác phẩm điêu khắc của Bùi Đức Thành ẢNH: BTC

Cùng lúc, khoảng 100 câu chuyện phụ nữ được kể tại Her. Các họa sĩ tham gia trưng bày lần này bao gồm: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Phương Huyền, Vũ Quang Hưng, Trần Đức Lân, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Bùi Đức Thành, Nguyễn Hồng Tuấn, Giáp Văn Tuấn, Đào Anh Việt.

Tác phẩm của Đào Anh Việt ẢNH: BTC

Nhiều góc nhìn từ Her

Với Trần Thị Phương Huyền là sự thay đổi cách vẽ, từ khi thích những cảm xúc mạnh của hội họa biểu hiện sang vẽ hiện thực. "Thời đi học, tôi thích những bức mang cảm xúc mạnh, nhưng sau này có thể do nữ tính hơn, tôi lại thích những thứ nữ tính nhưng vẫn còn sự trong trẻo của một cô bé. Mọi thứ tự nhiên đến, nó phụ thuộc sự trưởng thành bên trong của mình", Phương Huyền chia sẻ.

Ký họa của Tô Hoàng Nguyên ẢNH: TRINH NGUYỄN

Tại Her, có nhiều nhóm tác phẩm khiến công chúng thấy tò mò cũng như dễ chịu. Đó có thể là bộ 3 tranh vẽ phụ nữ của Nguyễn Ngọc Cương mà trong đó có 2 cô bé còn buộc tóc bím ngây thơ. Tô Hoàng Nguyên vẽ người mẹ ủ ấm con trong gió lạnh và nhiều ký họa cho thấy từng phút run rẩy trong đời người phụ nữ. Vũ Quang Hưng lại vẽ người phụ nữ của quá khứ, trên nền xám nhạt của ký ức. Những người phụ nữ của Nguyễn Hồng Tuấn lúc đăm chiêu, lúc cười quên trời đất, có lúc lại uể oải.

Tại Her, các họa sĩ cùng vẽ phụ nữ ẢNH: TRINH NGUYỄN

Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý đặc biệt thích thú những bức ký họa trong Her, cũng như cách các nghệ sĩ cùng vẽ và cùng thực hành trên một chủ đề chung. Ông chia sẻ: “Quá trình vẽ không bao giờ kết thúc và sự động viên từ những người anh em là điều vô cùng quý giá. Tôi ngỡ ngàng vì có nhiều ký họa quá đẹp. Từ những nét vẽ rất nhanh chỉ trong vài phút có thể hình dung được cả hành trình của người nghệ sĩ. Khoan nói về kỹ thuật hàn lâm, ở đó trước hết là vẻ đẹp con người và thẩm mỹ của người Việt”.

Cùng theo ông Trương Quý, điều đáng chú ý ở Her là với nhóm họa sĩ Mười Bốn, thông qua quá trình làm việc thường xuyên và bền bỉ, việc vẽ không còn là tái hiện hình thể phụ nữ mà đã trở thành hành trình biểu đạt tính nữ thông qua ngôn ngữ hội họa không giới hạn.