Văn hóa

'Càng học bài bản càng khó vẽ như họa sĩ Vũ Dương'

Hoàng Sơn
07/05/2026 13:27 GMT+7

Tập sách 'Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc' không chỉ phác họa hành trình sáng tạo của họa sĩ Vũ Dương mà còn gợi mở một phong cách hội họa giàu bản năng, cảm xúc.

Ngày 7.5, Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật TP.Đà Nẵng phối hợp với Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Đà Nẵng và gia đình họa sĩ Vũ Dương tổ chức chương trình giới thiệu tập sách "Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc".

Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật TP.Đà Nẵng, cho biết chương trình là dịp nhìn lại hành trình sáng tạo đầy tâm huyết của họa sĩ Vũ Dương - người đã âm thầm vun đắp cho diện mạo mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực miền Trung suốt nhiều năm qua.

Theo ông Khiêm, với phong cách lấy tình người và ký ức làm mạch nguồn cảm hứng, họa sĩ Vũ Dương đã tạo nên dấu ấn riêng trong đời sống mỹ thuật địa phương.

Họa sĩ Vũ Dương tặng sách cho bạn bè, thân hữu nhân lễ ra mắt

Tập sách "Vẽ cuộc đời bằng cảm xúc" tuyển chọn nhiều tác phẩm tiêu biểu trải dài qua các giai đoạn sáng tác của họa sĩ, đồng thời tập hợp những bài viết, cảm nhận của bạn bè, đồng nghiệp và giới chuyên môn về cuộc đời cũng như hành trình nghệ thuật của ông.

Ấn phẩm không chỉ lưu giữ dấu ấn sáng tạo của một họa sĩ giàu cá tính, mà còn góp phần giúp công chúng có thêm góc nhìn về mỹ thuật Đà Nẵng và miền Trung qua nhiều thập niên.

Bên cạnh phần giới thiệu sách, chương trình còn trưng bày hơn 40 tác phẩm nổi bật, như: Ngõ phố đêm, Thiếu nữ và hoa, Tắm trăng, Mẹ và con, Người chăn vịt, Trừu tượng… mang đến cho người xem cái nhìn trực quan hơn về bút pháp, màu sắc và tư duy thẩm mỹ riêng của họa sĩ Vũ Dương.

Nhà văn - nhà báo Vĩnh Quyền cũng là người bạn thân thiết của họa sĩ Vũ Dương, kể lại những kỷ niệm giữa 2 người

Tại chương trình, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Đà Nẵng, cho rằng họa sĩ Vũ Dương là một trường hợp đặc biệt của hội họa tự học, sở hữu thiên phú và phong cách khó trộn lẫn.

Theo ông Kha, tranh của Vũ Dương không đi theo lối tả thực mà được vẽ bằng cảm xúc, tạo nên chất riêng với sự đan xen giữa gam nóng - lạnh, có mảng khối nhưng vẫn mềm mại, dịu mắt. Họa sĩ này cũng nhận xét Vũ Dương sử dụng màu sắc nhẹ nhàng, uyển chuyển, không để lộ rõ đường contour nhưng vẫn tạo được điểm nhấn và chiều sâu cho tranh.

"Càng là người được đào tạo bài bản, càng khó đi theo phong cách của Vũ Dương. Bởi tranh của anh ấy đi từ cảm xúc, từ sự phá cách gần như bản năng", họa sĩ Hồ Đình Nam Kha chia sẻ.

Họa sĩ Vũ Dương bên tác phẩm "Trịnh Công Sơn" do ông sáng tác

Họa sĩ Vũ Dương (tên thật Võ Đại Dương) sinh năm 1948 tại Huế, trưởng thành và hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Đà Nẵng. Từ sau năm 1975 đến nay, ông tham gia gần 20 triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm trong nước, quốc tế. Nhiều tác phẩm của ông được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ông cũng được trao Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa - nghệ thuật Việt Nam cùng nhiều giải thưởng mỹ thuật Trung ương và địa phương.

Mãn nhãn với tranh ngựa của họa sĩ Lê Bá Đảng

Tại Không gian mỹ thuật TAA Gallery (29 đường số 103, P.Cát Lái, TP.HCM), triển lãm Hình tượng ngựa trong nghệ thuật Lê Bá Đảng giới thiệu đến công chúng hơn 70 bức tranh và hiện vật về ngựa đẹp và ấn tượng, được lựa chọn trong "kho di sản Lê Bá Đảng" gồm hơn 300 tác phẩm do nhà sưu tập Trần Thắng cất công tìm mua và sưu tập tại Mỹ trong suốt hơn 20 năm qua.

