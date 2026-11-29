Đa dạng hoạt động trải nghiệm và kết nối cho nhà sáng tạo nội dung số

Trong ngày đầu tiên của chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 hôm 28.11, gần 100 đại biểu là các nhà sáng tạo nội dung trẻ đã có hành trình tham quan đầy thú vị qua nhiều điểm đến của TP.HCM như Khu Công nghệ cao, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Chợ Bến Thành và Trụ sở UBND TP. Điểm nhấn đặc biệt trong lộ trình là việc đoàn đại biểu trực tiếp trải nghiệm di chuyển trên tuyến Metro số 1. Xuyên suốt hành trình thực tế này, mỗi nhà sáng tạo nội dung có nhiệm vụ thực hiện video tổng hợp nhằm ghi lại khoảnh khắc khám phá sinh động cùng các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Đoàn đại biểu tìm hiểu thông tin về tuyến Metro số 1 tại ga Nhà hát Thành phố ẢNH: AN MAI

Góp mặt tại chương trình, các gương mặt trẻ bày tỏ niềm tự hào và phấn khởi khi những nỗ lực cống hiến tích cực được ghi nhận. Không chỉ là một lễ tuyên dương thông thường, sự kiện còn mở ra không gian giao lưu văn hóa, tạo cầu nối gắn kết mạng lưới những người làm sáng tạo nội dung trẻ trên khắp cả nước.

Lấy chủ đề Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI, chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hướng đến biểu dương các cá nhân tiêu biểu hoạt động ở 8 nhóm lĩnh vực khác nhau. Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, ban tổ chức kỳ vọng sẽ khơi dậy nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thúc đẩy giới trẻ không ngừng sản xuất và nhân rộng những thông điệp giá trị.