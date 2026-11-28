Lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026 quy tụ đông đảo nhà sáng tạo nội dung đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau từ các quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Sự kiện nhằm tôn vinh những gương mặt có hoạt động nổi bật trên nền tảng TikTok, đồng thời ghi nhận sức ảnh hưởng của các nhà sáng tạo trong việc kết nối cộng đồng.

Tại sự kiện, 11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong sự cổ vũ của khán giả. Mỗi đại diện mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên không khí sôi động cho lễ trao giải. Trong số đó, Đỗ Kim Phúc thu hút sự chú ý khi đại diện Việt Nam tranh tài ở hạng mục Sport Creator (Nhà sáng tạo nội dung thể thao).

Khoảnh khắc tên Đỗ Kim Phúc được xướng lên ở hạng mục này trở thành dấu mốc đáng nhớ. Khi được vinh danh, anh không giấu được niềm vui và sự xúc động. Sau sự kiện, Đỗ Kim Phúc trổ tài tâng bóng và gửi lời cảm ơn đến khán giả quê nhà luôn theo dõi, ủng hộ mình trong suốt hành trình vừa qua.