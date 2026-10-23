100 xe giường nằm thuần điện Kim Long Motor sắp chạy tuyến liên tỉnh

Ngày 23.10, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế bàn giao 100 xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 cho Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines).

Theo doanh nghiệp, đây là lần đầu mẫu xe giường nằm thuần điện do một hãng xe Việt Nam nghiên cứu, sản xuất được đưa vào khai thác trên các tuyến liên tỉnh.

Lô xe mới đánh dấu bước mở rộng hợp tác giữa Kim Long Motor và FUTA Bus Lines. Trước đó, 2 doanh nghiệp đã phối hợp triển khai 700 xe buýt thuần điện phục vụ giao thông công cộng tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Đại diện Kim Long Motor và FUTA Bus Lines tại lễ bàn giao 100 xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 ẢNH: K.L

Xe giường nằm thuần điện có thể chạy khoảng 400 km mỗi lần sạc

KIMLONG99 EV-G34 được thiết kế cho vận tải hành khách liên tỉnh, trang bị pin BYD dung lượng 357 kWh, với phạm vi hoạt động khoảng 400 km mỗi lần sạc. Xe có hai cổng sạc chuẩn CCS2, tương thích với trụ sạc công suất 240 kW. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thời gian sạc đầy pin khoảng 90 phút.

Xe sử dụng khung gầm liền khối Full Monocoque, cùng các tính năng như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo ASR, phanh tái sinh, hệ thống chữa cháy hai khoang độc lập và quản lý nhiệt độ pin chủ động.

Xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 sử dụng pin BYD dung lượng 357 kWh ẢNH: CTV

Khoang hành khách có 34 giường riêng biệt, tích hợp rèm che, cửa gió điều hòa và nút gọi hỗ trợ. Xe cũng được trang bị tủ lạnh và loa giải trí. Theo Kim Long Motor, tỷ lệ nội địa hóa của mẫu xe hiện đạt 60%, hướng đến mục tiêu 90% vào cuối năm 2026.

Kim Long Motor cho biết doanh nghiệp đang tập trung làm chủ các cấu phần cốt lõi của xe điện, trong đó có động cơ điện, hệ thống pin và chip bán dẫn. Công ty sản xuất, kiểm soát chất lượng pin từ cấp độ cell (tế bào pin) đến cấp độ pack (bộ pin hoàn chỉnh) tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế, thông qua hợp tác với Tập đoàn BYD Battery; đồng thời nghiên cứu bộ điều khiển trung tâm (Vehicle Control Unit).

Kim Long Motor bàn giao lô 100 xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 cho FUTA Bus Lines ngày 23.10 ẢNH: CTV

Kết nối mạng lưới trạm sạc dọc các tuyến đường

Dự kiến sau lễ bàn giao, FUTA Bus Lines sẽ đưa 100 xe KIMLONG99 EV-G34 vào khai thác trên các tuyến liên tỉnh. Hạ tầng trạm sạc FUTA EV Power được quy hoạch dọc các tuyến đường huyết mạch, tại trạm dừng chân và bến xe trên toàn quốc. Theo doanh nghiệp, hệ thống này hỗ trợ xe nạp điện trong thời gian dừng, nghỉ theo lịch trình.

Tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Kim Long Motor, nhấn mạnh: "Sản phẩm xe bus giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 được phát triển với mục tiêu tạo ra một thế hệ phương tiện vận tải hành khách đường dài hoàn toàn mới. Việc bàn giao lô 100 xe đầu tiên cho FUTA Bus Lines là bước tiến tiếp theo trong chiến lược khẳng định vị thế xe thương mại thuần điện Kim Long tại thị trường trong nước và khu vực".

Ông Ánh nói thêm: "Trên cơ sở làm chủ công nghệ sản xuất và nguồn cung các linh kiện, phụ tùng cốt lõi, chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ hậu mãi chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đảm bảo phương tiện luôn vận hành an toàn, đạt hiệu suất khai thác cao nhất".

Mẫu xe KIMLONG99 EV-G34 được thiết kế phục vụ vận tải hành khách đường dài, với 34 khoang giường riêng biệt ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Văn Thanh Nhân, Phó chủ tịch điều hành Khối vận tải FUTA chia sẻ: "FUTA Bus Lines rất tự hào khi là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đưa xe giường nằm thuần điện vào phục vụ hành khách. Với sự kết hợp giữa phương tiện chất lượng từ Kim Long Motor và hệ thống hạ tầng trạm sạc FUTA EV Power, chúng tôi kỳ vọng mang đến giải pháp di chuyển văn minh, thuận tiện, đồng thời mở rộng quy mô ứng dụng xe điện của FUTA Bus Lines đón đầu xu hướng giao thông xanh".

Sự hợp tác giữa Kim Long Motor và FUTA Bus Lines không dừng lại ở việc đưa một dòng xe mới vào khai thác, mà có ý nghĩa gắn liền với lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ.

KIMLONG99 EV-G34 là mẫu xe giường nằm thuần điện do Kim Long Motor nghiên cứu, sản xuất ẢNH: CTV

Bước đi khởi đầu với 100 xe giường nằm KIMLONG99 EV-G34 góp phần lan tỏa tinh thần nâng cao vị thế thương hiệu quốc gia, khẳng định doanh nghiệp Việt hoàn toàn đủ năng lực làm chủ công nghệ cao, kiến tạo tương lai xanh bền vững.