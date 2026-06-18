1.000 doanh nghiệp tiên phong sẽ được hỗ trợ những gì?

Ngày 18.6, Bộ Tài chính công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện “Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, dự thảo quy định các căn cứ xác định doanh nghiệp tiên phong theo nhóm tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể như khả năng tăng trưởng (căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận hoặc chỉ tiêu đầu tư của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính), khả năng phát triển sản phẩm và chiến lược phát triển của doanh nghiệp (các giải thưởng, chứng nhận, hồ sơ liên quan); chỉ tiêu tài chính, năng suất lao động, năng lực nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, sản phẩm, giải pháp, mô hình kinh doanh và các tài liệu chứng minh hợp pháp của doanh nghiệp.

1.000 doanh nghiệp tiên phong sẽ được hỗ trợ về năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới... ẢNH: TNO

Song song, dự thảo cũng đề xuất việc ưu tiên doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp kinh doanh bao trùm trong tiếp cận hỗ trợ; đồng thời không tạo thủ tục riêng làm tăng gánh nặng hành chính cho các nhóm đối tượng này.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong được xác định trong các khâu có tác động trực tiếp đến năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị, tham gia chuỗi cung ứng và phát triển thị trường. Theo Bộ Tài chính, Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong là chương trình hỗ trợ có tính chuyên sâu, chuyên biệt, không thực hiện hỗ trợ đại trà. Dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030, bình quân mỗi năm có khoảng 200 doanh nghiệp được rà soát, lựa chọn, công bố là doanh nghiệp tiên phong. Tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp tiên phong đều có nhu cầu sử dụng toàn bộ các nội dung hỗ trợ có phát sinh trực tiếp kinh phí ngân sách nhà nước. Một số doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ chủ yếu về cơ chế, chính sách như thủ tục đầu tư, hải quan, niêm yết trên thị trường chứng khoán, tiếp cận tín dụng, tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; một số doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật như thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, tăng cường năng lực, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường...

Do đó, việc ước tính kinh phí ngân sách nhà nước sẽ tính toán theo nhu cầu hỗ trợ thực tế dự kiến phát sinh. Trong các nội dung hỗ trợ kỹ thuật, nhu cầu dự kiến tập trung chủ yếu vào nhóm hỗ trợ tăng cường năng lực doanh nghiệp (gồm tư vấn, cố vấn, huấn luyện, cải tiến quản trị, quản trị sản xuất, quản trị vận hành, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới mô hình kinh doanh, tham gia chuỗi cung ứng và phát triển thị trường); hỗ trợ thử nghiệm, kiểm định sản phẩm; đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ; xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường. Định mức hỗ trợ sẽ khác nhau theo từng doanh nghiệp dựa trên nhu cầu thực tế, không phải là các hỗ trợ có thể triển khai đồng loạt cho tất cả doanh nghiệp tiên phong.

Dự thảo quy định, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% chi phí, doanh nghiệp phải bố trí tối thiểu 30% kinh phí đối ứng. Đối với nhóm hỗ trợ tăng cường năng lực, mức hỗ trợ được phân loại theo tỷ lệ đầu tư R&D trên doanh thu thuần trong 5 năm gần nhất. Ngoài ra, doanh nghiệp có nhu cầu cụ thể có thể được hỗ trợ thử nghiệm, kiểm định sản phẩm tối đa 200 triệu đồng/doanh nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường tối đa 300 triệu đồng/doanh nghiệp; hỗ trợ chi phí đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ theo mức phí, lệ phí do pháp luật chuyên ngành quy định...

Theo Quyết định số 631/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6.4.2026, chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia; Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, chế biến sâu nông, lâm, thủy hải sản và thực phẩm; Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, sản xuất công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, công nghệ số; chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững