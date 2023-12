11 giờ giải cứu 2 cô gái bị một người đàn ông khống chế, bắt giữ

Ngày 5.12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các lực lượng phối hợp đã giải cứu thành công 2 nạn nhân trong vụ việc bắt giữ người trái pháp luật vừa xảy ra trên địa bàn này.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 4.12, tại quán spa ở thôn Tân Lợi (xã Thắng Lợi, H.Văn Giang, Hưng Yên) do chị Nguyễn Diệu Th. (32 tuổi, trú thôn Phù Thượng, xã Thắng Lợi) làm chủ, do mâu thuẫn tình cảm từ trước, Nguyễn Văn Đệ (35 tuổi, trú thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, H.Văn Giang) cầm dao vào quán spa, đe dọa, kề dao vào cổ, khống chế bắt giữ chị Th.

Trong quán spa lúc này còn có chị Dương Thị H. (24 tuổi, trú tại thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, H.Khoái Châu, Hưng Yên) cũng bị giữ cùng với chị Th.

Vụ việc 2 cô gái bị Đệ khống chế, bắt giữ khiến người dân địa phương vô cùng bất ngờ C.T.V

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng với Công an H.Văn Giang, Công an xã Thắng Lợi kêu gọi, vận động, thuyết phục Đệ thả 2 nạn nhân đang bị khống chế.

Các lực lượng của Công an tỉnh Hưng Yên triển khai các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu các nạn nhân C.T.V

Đến 16 giờ 30 cùng ngày (4.12, Đệ thả chị H. ra ngoài, nhưng vẫn tiếp tục khống chế, bắt giữ chị Th. Lực lượng công an tiếp tục thuyết phục, kêu gọi Đệ thả chị Th., tuy nhiên, Đệ vẫn ngoan cố, không hợp tác.

Đến 19 giờ cùng ngày (4.12), các lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng khống chế, bắt giữ được Nguyễn Văn Đệ, giải cứu chị Th. Cơ quan công an đã đưa Đệ đi xét nghiệm ma túy. Hiện, Công an H.Văn Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.