11 năm sau kỷ lục Việt Nam, hai anh em ruột vẫn chưa một ngày rời sân khấu xiếc

Bén duyên với nghệ thuật xiếc từ năm 3 tuổi, anh em ruột Lê Minh Nhựt và Lê Minh Quang từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập danh hiệu "Cặp anh em ruột nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất Việt Nam" vào năm 2015. Thời điểm đó, Minh Nhựt mới 5 tuổi, còn Minh Quang chỉ vừa tròn 4 tuổi.

Sau 11 năm kể từ ngày xác lập kỷ lục, hiện tại cả hai vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê với sân khấu xiếc và đặt mục tiêu gia nhập đoàn xiếc chuyên nghiệp khi đủ 18 tuổi.

3 đời biểu diễn xiếc

Người chắp cánh ước mơ xiếc cho Nhựt và Quang không ai khác chính là ông nội, nghệ sĩ xiếc ưu tú Lê Văn Hà (nghệ danh Duy Hà), có hơn 40 năm hoạt động tại Đoàn xiếc Nghệ thuật Phương Nam. Trước đó, ông cố của hai anh em cũng là nghệ sĩ xiếc. Dù người cha không theo nghề, truyền thống gia đình vẫn được tiếp nối ở thế hệ của Minh Nhựt và Minh Quang.

Nhựt và Quang đã làm quen với xiếc từ khi còn rất nhỏ ẢNH: NVCC

Khi còn nhỏ, hai anh em luôn được ông nội dẫn đến đoàn xiếc để vui chơi. Những tiết mục tung hứng, uốn dẻo hay giữ thăng bằng trên sân khấu dần khiến các em yêu thích và xin được tập luyện. Từ đó, nghệ sĩ Duy Hà trở thành người thầy đầu tiên, trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng hai anh em trên con đường nghệ thuật.

Chỉ sau khoảng 1 năm tập luyện, Minh Nhựt và Minh Quang tham gia chương trình "Người hùng tí hon". Đây cũng là dấu mốc giúp hai em được nhiều khán giả biết đến hơn và nuôi dưỡng quyết tâm gắn bó lâu dài với nghề xiếc.

Hiện tại, Minh Nhựt theo đuổi chuyên sâu bộ môn tung hứng, trong khi Minh Quang tập trung vào nghệ thuật uốn dẻo. Hằng tuần, hai anh em vẫn biểu diễn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào cuối tuần và nhận thêm các chương trình biểu diễn bên ngoài khi có lời mời.

"Nhìn lại hành trình từ đó đến giờ, em cảm thấy rất tự hào vì đó là kết quả của sự cố gắng của bản thân và công sức hướng dẫn của ông nội. Sau kỷ lục đầu tiên, hai anh em có thêm động lực để tham gia nhiều cuộc thi khác, học hỏi thêm những kỹ thuật và tiết mục mới để phục vụ khán giả", Minh Nhựt chia sẻ.

Hai anh em luôn đồng hành trên sân khấu khi còn là một đứa trẻ ẢNH: NVCC

Con đường theo đuổi xiếc không hề dễ dàng với Minh Quang bởi những ngày đầu tập uốn dẻo là khoảng thời gian đầy thử thách khi cơ thể liên tục đau nhức và phải mất rất lâu mới thích nghi được. Trong quá trình tập luyện, em từng gặp chấn thương đầu gối và phải nghỉ gần 3 tuần mới có thể trở lại.

Nhựt và Quang kể rằng xiếc là bộ môn đòi hỏi sự kiên trì và rèn luyện liên tục. Nếu nghỉ tập quá lâu, cơ thể sẽ mất cảm giác nghề, độ dẻo và phản xạ cũng giảm đi đáng kể. Vì vậy, dù bận học hay đi diễn, hai anh em vẫn dành khoảng hai giờ mỗi ngày để tập luyện.

Trước đây, ông nội luôn là người đứng bên cạnh theo dõi từng động tác và chỉnh sửa kỹ thuật cho các em. Sau khi ông qua đời cách đây 2 năm, hai anh em chủ yếu tự tập cùng nhau tại nhà.

"Với những kỹ thuật khó hoặc động tác mới, thời gian tập có thể kéo dài từ sáu tháng đến hơn một năm là chuyện bình thường. Riêng kỹ năng tung hứng 7 bóng, em đã tập suốt 3 năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành thục", Minh Nhựt cho biết.

Để có một tiết mục hoàn chỉnh trên sân khấu, nghệ sĩ xiếc phải đầu tư rất nhiều công sức từ bài diễn, âm nhạc, đạo cụ cho đến trang phục. Riêng trang phục biểu diễn của hai anh em đều được bà nội đặt may riêng để phù hợp với vóc dáng và bảo đảm độ co giãn khi thực hiện các động tác khó.

Hai anh em Minh Nhựt (trái) và Minh Quang (phải) vẫn theo đuổi nghệ thuật xiếc sau hơn 11 năm được xác lập kỷ lục Việt Nam ẢNH: THÁI HÒA

Dự định trong tương lai Minh Quang cho biết cả hai mong muốn được gia nhập một đoàn xiếc chuyên nghiệp khi đủ 18 tuổi. "Sau này tụi em muốn vào đoàn xiếc giống như ông nội. Tụi em vẫn muốn tiếp tục đi diễn và theo đuổi nghề lâu dài để nối tiếp truyền thống của gia đình", Quang chia sẻ.

Chưa ngày nào dừng lại

Hiện tại, Minh Quang vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và mong muốn được học cùng trường với anh trai. Dù việc học văn hóa chiếm nhiều thời gian, hai anh em vẫn cố gắng duy trì lịch tập luyện đều đặn mỗi ngày.

Trong năm học, buổi sáng cả hai đến trường, chiều về nghỉ ngơi, ăn cơm và hoàn thành bài vở. Đến khoảng 9 giờ tối, hai anh em lại tranh thủ tập luyện cùng nhau để duy trì kỹ năng và cảm giác nghề.

Đồng hành với Quang và Nhựt trong hầu hết các buổi biểu diễn là anh Lê Duy Thắng (39 tuổi), cha của hai em. Sau khi nghệ sĩ Duy Hà qua đời, anh Thắng trở thành người sát cánh gần gũi nhất với các con. Từ việc đưa đón, vận chuyển đạo cụ, chuẩn bị trang phục đến hỗ trợ phía sau sân khấu, anh luôn có mặt để giúp hai con yên tâm biểu diễn.

Minh Nhựt dành thời gian tập luyện bộ môn tung hứng ở nhà ẢNH: THÁI HÒA

"Vì bản thân tôi không thể nối nghiệp của ba nên khi thấy hai con tiếp tục theo đuổi con đường xiếc, gia đình rất vui và luôn ủng hộ hết mình. Điều khiến tôi tự hào nhất là các con vẫn giữ được đam mê và nghiêm túc với nghề đến tận bây giờ", anh Thắng chia sẻ.

Theo anh Thắng, yếu tố an toàn luôn được gia đình đặt lên hàng đầu. Mỗi khi hai anh em tập luyện hoặc biểu diễn những tiết mục có độ khó cao trên cột, bục hoặc các đạo cụ trên cao, ông nội trước đây và anh hiện nay đều kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Nhờ vậy, dù theo nghề từ rất sớm, Minh Nhựt và Minh Quang chưa từng gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình biểu diễn.

Nhìn lại hành trình trưởng thành của hai con, anh Thắng cho biết điều khiến anh vui nhất không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là sự trưởng thành trong tư duy nghề nghiệp của các em.

Sau chương trình Người hùng tí hon, Minh Nhựt và Minh Quang tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi, giành nhiều huy chương và giải thưởng ẢNH: THÁI HÒA

"Biểu diễn xiếc không chỉ đơn thuần là thực hiện đúng các động tác kỹ thuật. Một nghệ sĩ còn phải biết thể hiện cảm xúc, phong cách và dấu ấn riêng trên sân khấu. Khi còn nhỏ, hai con chỉ tập trung hoàn thành tiết mục, nhưng bây giờ các con đã biết cách giao lưu với khán giả, thể hiện thần thái và cá tính riêng trong từng bài diễn. Đó là điều tôi cảm nhận rõ nhất sau nhiều năm theo dõi các con trưởng thành cùng nghề xiếc", anh Thắng nói.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với sân khấu, những cậu bé từng được công nhận là cặp anh em ruột nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất Việt Nam vẫn đều đặn tập luyện mỗi ngày. Với Minh Nhựt và Minh Quang, xiếc không chỉ là đam mê mà còn là cách để tiếp nối truyền thống gia đình đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.