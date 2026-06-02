Hai anh em ruột tự học 3 ngoại ngữ qua mạng, tuần nào cũng lên TP.HCM

Niềm yêu thích đặc biệt với ngoại ngữ

Nguyễn Bằng bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh từ năm 2 tuổi thông qua những video thiếu nhi trên mạng. Ban đầu chỉ là nghe rồi bắt chước theo, nhưng càng lớn cậu bé càng yêu thích ngôn ngữ này. Đến khoảng 4 tuổi, cả Bằng và em trai có thể sử dụng tiếng Anh trong những cuộc trò chuyện hằng ngày.

Sau đó, nhờ niềm yêu thích đặc biệt với ngoại ngữ, hai anh em tiếp tục tự tìm xem thêm các video bằng tiếng Pháp rồi học theo cách phát âm, ngữ điệu và phản xạ giao tiếp của người bản xứ. Riêng tiếng Trung, cả hai có thêm lợi thế khi cha của hai em biết giao tiếp cơ bản nên có thể hỗ trợ luyện tập thêm tại nhà.

“Mỗi buổi tối sau giờ học ở trường, hai anh em sẽ cùng xem video bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp rồi luyện nói với nhau để ghi nhớ từ vựng. Ở lớp thì tụi em nói tiếng Việt bình thường, còn ở nhà chủ yếu nói bằng tiếng Anh”, Nguyễn Bằng chia sẻ.

Ba mẹ của hai anh em hoàn toàn không có nền tảng ngoại ngữ chuyên sâu, cũng không thuê giáo viên riêng cho các em. Tuy nhiên, vì thường xuyên trò chuyện với nhau bằng ngoại ngữ nên khả năng phản xạ của Bằng và Phi tiến bộ rất nhanh. Quan trọng hơn, cả hai đều có niềm yêu thích đặc biệt với việc học ngôn ngữ từ nhỏ.

Đến hiện tại, dù có thể giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng nhưng Bằng cho biết tiếng Trung là ngôn ngữ khó nhất, đặc biệt ở phần chữ viết. Trong khi đó, tiếng Pháp lại khó vì cách phát âm khá phức tạp. Tuy nhiên, hai anh em vẫn duy trì thói quen xem video và luyện tập cùng nhau mỗi ngày.

“Ban ngày tụi em đi học bình thường. Buổi tối sau khi về nhà sẽ xem video ngoại ngữ rồi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Em thích xem những video có nội dung thú vị dành cho trẻ em để học theo”, Bằng nói thêm.

Ngoài việc xem video để rèn luyện khả năng nghe hiểu và phản xạ ngôn ngữ, hai anh em còn duy trì thói quen đọc sách và nghe nhạc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để làm quen thêm với từ vựng, cách phát âm cũng như ngữ điệu trong giao tiếp hằng ngày.

Những cuộc trò chuyện “triệu view”

Không chỉ gây chú ý nhờ khả năng ngoại ngữ, hiện tại Bằng và Phi còn sở hữu kênh cá nhân trên mạng xã hội với hơn 25.000 lượt theo dõi. Những video đầu tiên được đăng tải vào tháng 2.2026 chỉ đơn giản để lưu lại khoảnh khắc hai anh em trò chuyện tự nhiên với người nước ngoài trên phố.

Tuy nhiên, sự hoạt bát cùng khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ của hai bé bất ngờ nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Từ đó, Bằng và Phi dần được nhiều người biết đến qua các video phỏng vấn đường phố bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung, đồng thời khéo léo giới thiệu thêm về văn hóa, lịch sử Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Để đồng hành cùng con, mỗi tuần anh Nguyễn Hải (44 tuổi) và chị Trà My (44 tuổi) đều chở hai anh em vượt quãng đường khoảng 50 km từ Long An cũ lên trung tâm TP.HCM quay video. Theo gia đình, cả hai anh em đều rất chủ động, từ việc tìm chủ đề trò chuyện cho tới bắt chuyện với người nước ngoài.

“Trước mỗi buổi đi quay, tôi sẽ ngồi lại cùng các con để bàn về chủ đề và câu hỏi phỏng vấn. Sau đó, hai anh em sẽ tự tìm hiểu thêm những từ vựng, chủ đề mở rộng liên quan để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện. Hiện tại anh lớn sẽ chủ động hỏi nhiều hơn, còn em nhỏ chủ yếu lắng nghe, quan sát rồi học theo”, anh Hải chia sẻ.

Ngoài việc học ngoại ngữ và học văn hóa trên trường, Bằng và Phi hiện không phải đi học thêm quá nhiều mà dành phần lớn thời gian để vui chơi, đánh đàn hoặc phát triển thêm những kỹ năng khác thay vì chạy theo lịch học dày đặc.

Nguyễn Phi từng có video phỏng vấn tiếng Pháp đạt hơn 800.000 lượt xem

Trong quá trình học ngoại ngữ, nếu thấy hai anh em sử dụng một ngôn ngữ quá nhiều, cha mẹ sẽ chủ động gợi sang chủ đề khác hoặc yêu cầu chuyển qua nói bằng tiếng Pháp hay tiếng Trung để cân bằng lại phản xạ. Theo anh Hải, điều quan trọng nhất không phải là ép con học bao nhiêu mà là giữ được sự hứng thú để các bé tự tìm tòi và yêu thích việc học.

Dù không bị áp lực chuyện thành tích hay học thêm liên tục, cả Bằng và Phi vẫn duy trì kết quả học tập tốt ở trường nhờ tính tự giác và niềm yêu thích học hỏi từ nhỏ.

“Gia đình luôn muốn con phát triển tự nhiên, không áp đặt điều gì vì không muốn tạo quá nhiều áp lực lên tuổi thơ của các bé. Sau này các con muốn theo hướng nào thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ theo hướng đó”, chị My chia sẻ.