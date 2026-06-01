Cậu bé 13 tuổi ở TP.HCM tạo AI 'đọc' tâm lý, giúp kiến tạo lớp học hạnh phúc

Cáp Hoàng Dũng vừa hoàn tất chương trình học sinh lớp 7 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Cậu bé 13 tuổi này đang sở hữu “bảng thành tích” đáng nể với hàng loạt giải thưởng liên quan đến lập trình và tin học.

Biết vận dụng AI từ sớm

Hoàng Dũng hiện sống cùng gia đình tại xã Hóc Môn (TP.HCM). Dũng bắt đầu đến với lập trình từ năm lớp 2, sau khi học môn tin học ở trường. Thời điểm đó, thầy giáo phát hiện em có khả năng đặc biệt với máy tính nên đề nghị cho học thêm tại phòng máy sau giờ học. Từ đó, mỗi tuần Dũng đều có 2 buổi lên phòng máy học cùng các anh chị lớn hơn dưới sự hướng dẫn của thầy.

Đến lớp 3, nhận thấy nhiều bạn trong lớp gặp khó khăn với việc tính nhẩm, Dũng đã tự làm phần mềm luyện tính nhẩm bằng ngôn ngữ lập trình Scratch để giúp các bạn học tốt hơn. Sau dự án đầu tiên, nam sinh tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm khác như “Hành trình di sản TP.HCM”, cũng được lập trình bằng Scratch, với mong muốn giúp học sinh tiếp cận lịch sử theo cách sinh động và gần gũi hơn.

“Hầu hết ý tưởng của em đều xuất phát từ những điều diễn ra quanh cuộc sống học đường. Khi tham gia các hoạt động và tiếp xúc với nhiều bạn khác nhau, em được nghe nhiều câu chuyện của học sinh nên bắt đầu nghĩ cách dùng công nghệ để giải quyết những vấn đề đó”, Dũng chia sẻ.

Hai dự án đầu tay của nam sinh lần lượt giành giải nhất và giải ba tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng TP.HCM các năm 2022 và 2023; đồng thời nhận giải khuyến khích cấp toàn quốc năm 2023.

Góc học tập nhỏ của Dũng ẢNH: THÁI HÒA

Sau những dự án đầu tiên, Dũng tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm công nghệ như phần mềm phân loại rác thải, chatbot hỗ trợ tư vấn tâm lý học sinh và phần mềm “Điểm danh thông minh, đánh giá cảm xúc học sinh” trong giai đoạn học online vì dịch Covid-19. Sản phẩm này giúp cậu bé giành huy chương vàng Giải thưởng Thiết kế chế tạo ứng dụng TP.HCM năm 2023 và giải nhì Hội thi Tin học trẻ TP.HCM năm 2024.

Theo Dũng, mỗi dự án đều đòi hỏi lượng kiến thức rất lớn. Với những mảng liên quan đến AI, em phải học nền tảng khoảng 3 tháng cùng chuyên gia trước khi bắt tay làm sản phẩm thực tế. Vì vậy, một dự án kéo dài 6 - 7 tháng là điều bình thường.

Hiện tại, sau hơn một năm kể từ khi nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, Dũng vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê công nghệ và phát triển các dự án mới để tham gia nhiều sân chơi học thuật khác nhau. Dự án mà nam sinh dành nhiều tâm huyết nhất hiện nay là “Hệ thống AI nhận diện sớm rủi ro để kiến tạo lớp học hạnh phúc”.

Góc nhỏ tại nhà Dũng dành treo hàng loạt bằng khen ẢNH: THÁI HÒA

“Em nhận thấy nhiều bạn trong lớp gặp vấn đề tâm lý hoặc hành vi nhưng giáo viên không thể quan sát kịp thời. Từ đó em nghĩ đến việc phát triển một hệ thống hỗ trợ nhận diện cảm xúc và hành vi học sinh thông qua camera lớp học hoặc máy tính giáo viên”, Dũng nói về cơ duyên hình thành ý tưởng.

Bí quyết học tập

Do quãng đường đi học khá xa, phần lớn việc học thêm của Dũng hiện nay đều diễn ra theo hình thức online để tiết kiệm thời gian di chuyển. Ngoài giờ học trên lớp, em chủ yếu tự học và tự nghiên cứu thêm ở nhà.

Dù dành nhiều thời gian cho công nghệ, Dũng vẫn ưu tiên việc học văn hóa ở trường. Ban ngày đi học, buổi tối hoặc cuối tuần Dũng mới dành thời gian nghiên cứu và hoàn thiện dự án. Trung bình mỗi ngày, nam sinh này cố gắng sắp xếp khoảng 2 tiếng cho việc lập trình và nghiên cứu sản phẩm.

Dũng nhận danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 cùng với gia đình ẢNH: NVCC

Để cân bằng giữa việc học và đam mê công nghệ, Dũng cho biết em luôn ngồi bàn đầu, tập trung nghe giảng để tiếp thu phần lớn kiến thức ngay tại lớp. Khi về nhà, em chủ yếu tự ôn lại bài thay vì học thêm quá nhiều. Ngoài ra, nam sinh cũng tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập để tổng hợp kiến thức, tạo đề cương và luyện đề.

Ngoài việc học và lập trình, Dũng vẫn dành thời gian chơi cờ vua cùng anh trai hoặc đá bóng với bạn bè. Gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện để em phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào thành tích học tập.

Đồng hành cùng Dũng trong suốt hành trình theo đuổi đam mê là mẹ của em, chị Hoàng Thị Thuận (43 tuổi). Chị cho biết từ khi Dũng còn học tiểu học, chị luôn là người sát cánh cùng con trong các dự án công nghệ.

“Tôi thường ngồi cạnh để làm ‘người dùng thử’, góp ý thêm tính năng hoặc đặt câu hỏi để con hoàn thiện sản phẩm hơn”, chị Thuận kể.

Theo chị Thuận, gia đình luôn ưu tiên phát hiện thiên hướng riêng của từng con để bồi dưỡng thay vì ép phải giỏi toàn diện mọi thứ.

Dũng nhận được giải ba tin học trẻ toàn quốc năm 2025 ẢNH: NVCC

“Khi Dũng chuyển sang yêu thích công nghệ, gia đình cũng tôn trọng lựa chọn đó. Tôi không ép con học thêm quá nhiều, chỉ mong những gì con thực sự yêu thích thì phải cố gắng theo đuổi nghiêm túc”, chị chia sẻ.

Chị Thuận cho biết thời gian đầu khi Dũng còn nhỏ, tối nào chị cũng ngồi cạnh con khoảng 2 tiếng để tạo thói quen tự học. Dần dần, khi con thích nghi, gia đình không còn thúc ép quá nhiều. Điều quan trọng nhất đối với chị không phải bắt con trẻ học thật nhiều mà là tạo cho con khả năng tự học thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên hay gia sư.

Dù đạt được nhiều thành tích từ sớm, chị Thuận thừa nhận việc nổi tiếng quá sớm đôi khi cũng tạo áp lực lớn cho cả gia đình lẫn bản thân Dũng. Gia đình luôn mong em có một tuổi thơ tự nhiên, không bị đè nặng bởi kỳ vọng hay thành tích khi còn quá nhỏ.