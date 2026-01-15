Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

11 phim đặc sắc chiếu tại tuần phim chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Nguyên Lê
Nguyên Lê
15/01/2026 21:00 GMT+7

Tuần phim kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2026) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Bắc Ninh từ ngày 17 – 23.1.

Sự kiện do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với với nhiều đơn vị điện ảnh trung ương và xã hội hóa như Công ty Cổ phần Hãng phim Truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam, Điện ảnh Công an nhân dân cùng một số doanh nghiệp sản xuất phim triển khai thực hiện.

11 phim đặc sắc chiếu tại tuần phim chào mừng Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 1.

1 trong 2 bộ phim được chọn chiếu khai mạc tuần phim

Ảnh: BTC

Tuần phim là hoạt động văn hóa - điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung nhân văn và tính giải trí lành mạnh, tuần phim góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Lễ khai mạc tuần phim sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 17.1 tại Trung tâm Văn hóa - triển lãm tỉnh Bắc Ninh với sự góp mặt của đại diện các đoàn làm phim, các đạo diễn, nghệ sĩ điện ảnh… để giao lưu cùng khán giả. Hai bộ phim được chọn chiếu khai mạc là phim tài liệu Người giữ hồn di sản và phim truyện Thanh âm vượt đại dương.

11 phim đặc sắc chiếu tại tuần phim chào mừng Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 2.

Phim hoạt hình cũng góp mặt

Ảnh: BTC

Tuần phim quy tụ các bộ phim đạt giải thưởng Bông sen vàng, Bông sen bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 24 với các suất chiếu miễn phí.

Chương trình phim chiếu trong tuần phim tại Bắc Ninh bao gồm các phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; phim tài liệu: Người giữ hồn di sản, Đảng cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá cùng các phim hoạt hình: Trạng Quỳnh nhí: truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn: cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Chuyện ông Gióng, Bạch Đằng nổi sóng, Phật Hoàng.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim tại Bắc Ninh, Cục Điện ảnh còn phối hợp với các sở ban ngành liên quan cùng các đơn vị điện ảnh tại nhiều địa phương trên cả nước tổ chức chiếu phim lưu động, phổ biến một số bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước, trong đó có 4 phim truyện: Ngã ba Đồng Lộc, Chiếc chìa khóa vàng, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Truyền thuyết về Quán Tiên.

