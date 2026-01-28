12 anh tài hẹn gặp tại Nha Trang

Phía bắc xuất hiện tân binh đáng gờm

Cái tên đáng chú ý nhất ở vòng loại khu vực phía bắc mùa này là Trường CĐ FPT Polytechnic, do cựu sao HAGL Trần Hữu Đông Triều làm HLV trưởng. Trường CĐ FPT Polytechnic gây ấn tượng mạnh với 3 trận toàn thắng để lần đầu vào VCK, đặc biệt là màn đánh bại đối thủ cực mạnh Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic hứa hẹn là cái tên đáng gờm thách thức mọi đội bóng tại VCK.

Đội Trường CĐ FPT Polytechnic gây ấn tượng mạnh với lần đầu vào VCK ẢNH: TUẤN MINH

Còn đội Trường ĐH Thủy lợi một lần nữa chứng minh rằng họ là "ông lớn" thực thụ của bóng đá sinh viên, khi có lần thứ ba giành vé góp mặt ở VCK. Ở vòng loại khu vực phía bắc mùa này, thầy trò HLV Vũ Văn Trung không gặp nhiều khó khăn khi đi tiếp với ngôi nhất nhóm 1, toàn thắng cả ba trận, ghi 10 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Trong khi đó, tập thể Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa cho thấy sự ổn định cao về lực lượng và lối chơi để lần thứ hai liên tiếp vào VCK. Ở mùa đầu tiên tham dự (năm 2025), đội bóng của HLV Nguyễn Công Thành đã giành cú đúp danh hiệu vô địch đầy bất ngờ, lần lượt tại TNSV VN lần III và TNSV quốc tế lần I.

Những đại diện duy nhất của vòng loại khu vực

Đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng từng chơi rất hay ở mùa giải lần III - 2025, khi vào đến trận chung kết và về nhì. Tại vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung năm nay, đội bóng của HLV Trần Trung Kiên phải cạnh tranh khốc liệt với cựu vương ĐH Huế và cái tên đang lên ĐH Duy Tân. Cả ba đội này đều có thành tích 2 thắng 1 thua, nhưng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giành vé đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (khi tính đối đầu trực tiếp giữa 3 đội với nhau). Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng sông Hàn góp mặt ở VCK.

Ở khu vực Tây Nam bộ, Trường ĐH Đồng Tháp là đội duy nhất góp mặt ở VCK. Đội bóng xứ sen hồng được dẫn dắt bởi HLV trưởng người Bồ Đào Nha Joao Pedro Filipe Salgueiro cùng dàn trợ lý là các cựu danh thủ bóng đá Đồng Tháp như Nguyễn Văn Mộc, Nguyễn Văn Hậu (vô địch V-League 2017 cùng CLB Quảng Nam) đã giành vị trí nhất nhóm 1, trước khi đánh bại đội ĐH Trà Vinh ở trận chung kết vòng loại khu vực Tây Nam bộ để có lần đầu dự VCK.

Khu vực có nhiều ứng cử viên

Tại vòng loại khu vực TP.HCM khốc liệt với 35 đại diện tranh tài, Trường ĐH Quy Nhơn dù phải thi đấu xa nhà nhưng đã chứng tỏ được bản lĩnh của đội từng vào tứ kết mùa 2025. Thầy trò HLV Thái Bình Thuận toàn thắng 3 trận ở nhóm đấu được đánh giá khó nhằn. Đội bóng đất võ tiếp tục thắng "ngược dòng" đầy cảm xúc ở trận play-off trước Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, khi gỡ hòa phút cuối và giật lại tấm vé dự VCK lần thứ hai liên tiếp trên chấm luân lưu.

Đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang sở hữu nhiều cá nhân đạt độ "chín" và lối chơi tấn công mạnh mẽ. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Long thể hiện sức mạnh vượt trội với 3 trận thắng ở vòng đấu nhóm, ghi đến 15 bàn và không để thủng lưới. Đặc biệt ở trận play-off, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã thi đấu trên cơ và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước cựu vương Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (vô địch mùa II - 2024), qua đó có lần thứ 4 liên tiếp góp mặt tại VCK.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng là đội bóng hiếm hoi không để thua bàn nào ở vòng đấu nhóm và có đến 15 lần chọc thủng lưới đối phương. Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từng đoạt HCĐ ở mùa III - 2025, và có lần thứ hai liên tiếp vào VCK.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng loại khu vực TP.HCM mang tên đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Đội bóng của HLV Phạm Hà Minh đứng nhì ở vòng đấu nhóm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), "lách cửa hẹp" đi tiếp nhưng đã gây sốc khi vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn là đội Trường ĐH Văn Hiến ở play-off để lần đầu vào VCK.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đứng nhất vòng đấu nhóm với 3 trận toàn thắng và đánh bại đội ĐH Trà Vinh trên chấm 11 m ở trận play-off. Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng thể hiện sự áp đảo với 4 trận thắng, đặc biệt là trận thắng dễ 5-3 trước đối thủ cứng cựa Trường ĐH Văn Lang ở play-off. Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có lần thứ ba liên tiếp vào VCK, và thành tích tốt nhất của họ là tấm HCĐ ở mùa II - 2024.