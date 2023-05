Trong đó, hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động.

Đánh giá của hội đồng các chuyên gia y tế công cộng của WHO năm 2020 cho thấy những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do Covid-19 cao hơn so với những người không hút thuốc.

TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại VN, cho biết ở VN ít nhất 40.000 người đã bị thuốc lá lấy đi sinh mạng mỗi năm. TS Pratt cho rằng cần ưu tiên tăng thuế và giá thuốc lá vì giá thuốc lá ở VN hiện thuộc loại rẻ nhất trên thế giới. Điều này khiến những người trẻ tuổi dễ tiếp cận và dễ hút thuốc. Hơn nữa, giá thuốc lá thấp sẽ làm cho việc bỏ thuốc của những người đang hút thuốc trở nên khó khăn hơn.