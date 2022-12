120 ô tô không đủ tiêu chuẩn ở Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Thành Công

Liên quan sai phạm tại 9 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, chiều 20.12, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết đã có tổng cộng 33 bị can bị khởi tố điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, thượng tá Lý nói thêm, quá trình làm rõ sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm 50-17D, CQĐT phát hiện Trung tâm đào đạo, sát hạch lái xe Thành Công (cùng H.Nhà Bè) có mối liên quan đến hành vi vi phạm của Trung tâm Đăng kiểm 50-17D trong việc đăng kiểm cho 120 xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn để đưa vào hoạt động dạy lái xe.

Thượng tá Lý khẳng định hành vi này có nguy cơ gây nguy hiểm cho hoạt động dạy học lái xe, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học viên và chất lượng của học viên khi được cấp Giấy phép lái xe.





Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an H.Nhà Bè đang tập trung làm rõ nội dung sai phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm và trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe này.

Thượng tá Lý cũng cho biết, hôm nay (20.12), các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã phối hợp, bắt giữ thêm 10 bị can liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-10D (H.Củ Chi) và 50-07V (Q.Bình Tân); tiến hành khám xét, triệu tập 20 nghi can có liên quan đến các hoạt động sai phạm của Trung tâm 50-17D.

Theo thượng tá Lý, ngoài các hành vi đã khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra… của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được phân công, phân cấp để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.