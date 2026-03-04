12,3 kg kim loại nghi vàng giấu trong quần áo lót 'tuồn' vào Việt Nam

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, khoảng 9 giờ 40 ngày 3.3, tại ga đến của nhà ga hành khách quốc tế T2 (sân bay quốc tế Nội Bài), Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam không thực hiện khai báo hải quan, qua soi chiếu có nhiều nghi vấn.

Tang vật trong vụ việc đang trong quá trình kiểm định vàng để xác định trị giá ẢNH: HQ

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì, phối hợp với Đội 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan), công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) Công an TP.Hà Nội cùng tiến hành rà soát người và kiểm tra thực tế toàn bộ hành lý của 4 hành khách nêu trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài đồ dùng vật dụng cá nhân, cơ quan chức năng phát hiện: hành khách thứ nhất cất giấu trên người (trong áo ngực và đũng quần lót) 10 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 5 kg, nghi là vàng miếng.

Hành khách thứ hai cất giấu trên người (dưới đũng quần lót) 5 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg, nghi là vàng miếng.

Hành khách thứ ba giấu trên người (dưới đũng quần lót) 9 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng, tổng trọng lượng khoảng 3,5 kg.

Hành khách cuối cùng giấu trên người (dưới đũng quần lót và đeo trên tay) 7 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 2,7 kg, nghi là vàng miếng.

Toàn bộ tang vật đang trong quá trình kiểm định vàng để xác định trị giá. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, các bên thống nhất bàn giao người và đồ vật, tài liệu cho Đội 6 Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh giá vàng liên tục neo ở mức cao, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới khá lớn.

Hôm nay 4.3, giá vàng miếng SJC đang được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào 181,2 triệu đồng/lượng và bán ra 184,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 18 giờ 20 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.190 USD/ounce, tăng 102,8 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó. Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng.