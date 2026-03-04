Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

12,3 kg kim loại nghi vàng giấu trong quần áo lót 'tuồn' vào Việt Nam

Đan Thanh
Đan Thanh
04/03/2026 22:01 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài không khai báo hải quan, qua soi chiếu thấy cất giấu 12,3 kg kim loại màu vàng, nghi là vàng.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, khoảng 9 giờ 40 ngày 3.3, tại ga đến của nhà ga hành khách quốc tế T2 (sân bay quốc tế Nội Bài), Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam không thực hiện khai báo hải quan, qua soi chiếu có nhiều nghi vấn.

12 , 3 Kg vàng miếng giấu trong quần áo lót nhập cảnh vào Việt Nam - Ảnh 1.

Tang vật trong vụ việc đang trong quá trình kiểm định vàng để xác định trị giá

ẢNH: HQ

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì, phối hợp với Đội 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan), công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) Công an TP.Hà Nội cùng tiến hành rà soát người và kiểm tra thực tế toàn bộ hành lý của 4 hành khách nêu trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài đồ dùng vật dụng cá nhân, cơ quan chức năng phát hiện: hành khách thứ nhất cất giấu trên người (trong áo ngực và đũng quần lót) 10 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 5 kg, nghi là vàng miếng.

Hành khách thứ hai cất giấu trên người (dưới đũng quần lót) 5 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg, nghi là vàng miếng.

Hành khách thứ ba giấu trên người (dưới đũng quần lót) 9 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng, tổng trọng lượng khoảng 3,5 kg.

Hành khách cuối cùng giấu trên người (dưới đũng quần lót và đeo trên tay) 7 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 2,7 kg, nghi là vàng miếng.

Toàn bộ tang vật đang trong quá trình kiểm định vàng để xác định trị giá. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, các bên thống nhất bàn giao người và đồ vật, tài liệu cho Đội 6 Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh giá vàng liên tục neo ở mức cao, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới khá lớn.

Hôm nay 4.3, giá vàng miếng SJC đang được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào 181,2 triệu đồng/lượng và bán ra 184,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 18 giờ 20 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 5.190 USD/ounce, tăng 102,8 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó. Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Buôn lậu vàng nổi cộm vì chênh lệch giá lớn

Buôn lậu vàng nổi cộm vì chênh lệch giá lớn

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 10, diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu vàng, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng buôn lậu vàng Cục hải quan chống buôn lậu vàng kim loại nghi vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận