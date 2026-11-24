Chiều 24.11, UBND P.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vụ nổ khí gas ở nhà hàng ở phòng 109 - 110B thuộc khu vực tầng 1 nhà tập thể E4 Vĩnh Hồ, giáp phố Nguyễn Văn Tuyết dù không gây hỏa hoạn nhưng đã làm sập đổ 2 phòng.

Người dân ở khu tập thể E3 - E4 Vĩnh Hồ mang theo đồ đạc đi tạm cư vào chiều 24.11 ẢNH: HUY HUY

Đáng chú ý, vụ nổ khí gas đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình khu tập thể Vĩnh Hồ nên không đảm bảo để các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây. Trong khi đó, theo kết quả kiểm định nhà chung cư cũ từ năm 2015, khu E3 - E4 được đánh giá mức độ nguy hiểm là cấp C.

Để bảo đảm an toàn, phục vụ tạm cư, ổn định đời sống cho nhân dân, UBND TP.Hà Nội đã bố trí các căn hộ ở khu nhà ở tái định cư No06 Thượng Thanh (P.Việt Hưng) cho 125 hộ dân. Nơi tạm cư cách khu tập thể Vĩnh Hồ khoảng 18 km.

Theo UBND P.Đống Đa, việc di chuyển các hộ dân ở khu tập thể E3 - E4 Vĩnh Hồ được triển khai từ 14 giờ ngày 24.11. Chính quyền phường đã phối hợp, hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, đồng thời làm việc với các đơn vị điện lực, cấp nước để đảm bảo điều kiện sinh hoạt tại nơi tạm cư.

Vụ nổ khí gas ở Hà Nội: Ít nhất 5 người chết, 11 người bị thương

Trước đó, 8 giờ ngày 24.11, một vụ nổ khí gas đã xảy ra ở địa chỉ số 168 Nguyễn Văn Tuyết, khiến một ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh bị hư hỏng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị tới hiện trường tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng điều động 7 xe cấp cứu cùng 30 cán bộ y tế đến hiện trường.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội, hiện đã có 6 người tử vong, 10 người bị thương liên quan vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện, Giám đốc Công an TP.Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND P.Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có và xử lý theo quy định pháp luật.