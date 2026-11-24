Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ nổ khí gas ở ngôi nhà phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động 7 xe cấp cứu cùng 30 cán bộ y tế đến hiện trường lúc 8 giờ 20 cùng ngày.

Tính đến 14 giờ 30 ngày 24.11, Sở Y tế Hà Nội xác định có 5 người tử vong, 11 người bị thương trong vụ nổ khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đến 8 giờ 25, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Tính đến 9 giờ 35 cùng ngày, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 16 nạn nhân trong vụ nổ khí gas, trong đó có 5 trường hợp tử vong ngoại viện.

Trong số 5 nạn nhân tử vong ngoại viện, có 4 trường hợp được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (gồm 3 người sinh năm 1970, 1988, 1971 và một nạn nhân nam chưa rõ năm sinh), một nạn nhân nữ sinh năm 1985 được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Đối với 11 trường hợp bị thương còn lại, các cơ sở y tế đã tiếp nhận, phân loại và điều trị tích cực.

Vụ nổ khí gas ở Hà Nội: Ít nhất 5 người chết, 11 người bị thương

Cụ thể, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ (hai ca đa chấn thương và một ca chấn động não). Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một bệnh nhân nam sinh năm 1984 bị đa chấn thương.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 2 bệnh nhân bị đa vết thương phần mềm. 5 nạn nhân còn lại bị gãy xương đùi, gãy liên mấu chuyển đùi, vết thương vùng đầu và vùng mặt được cấp cứu, điều trị tại Khoa Ngoại và Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Đống Đa).

Đến 11 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu vực sập đổ. Sở Y tế Hà Nội duy trì 2 kíp y tế túc trực tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời bố trí các tổ cấp cứu khác tập trung điều trị tại bệnh viện.

"Hiện Sở Y tế Hà Nội đang tiến hành rà soát lại các cơ sở y tế tiếp nhận nạn nhân để cập nhật thêm số liệu, tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ khí gas sáng nay", vị lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp có mặt tại hiện trường

ẢNH: VIẾT THÀNH

Rà soát khu dân cư sau vụ nổ khí gas

Trực tiếp có mặt hiện trường vụ việc vào trưa 24.11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Về vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá là sự cố hết sức đáng tiếc với số lượng người chết và bị thương lớn.

Theo ông Thắng, khu vực xảy ra sự cố vốn là khu tập thể cũ, chất lượng các công trình đã xuống cấp và rất yếu. Vụ nổ xảy ra đã tác động trực tiếp, gây ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu của các công trình lân cận, khiến toàn bộ các căn hộ chung cư tại đây đều rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Trước tình hình cấp bách này, thành phố yêu cầu triển khai ngay phương án tạm cư cho các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng.