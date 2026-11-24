Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan này đang rà soát chính xác về các nạn nhân thương vong trong vụ nổ khí gas sáng nay (24.11), tại phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết, P.Đống Đa.

Trong công văn khẩn gửi các bệnh viện, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị giám đốc các bệnh viện: Đống Đa; Xanh Pôn; hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội khẩn trương chỉ đạo, tổ chức, huy động, tập trung tối đa mọi nguồn lực của đơn vị cho công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị cho các nạn nhân.

Đồng thời, bố trí các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp cấp cứu, điều trị với mục tiêu cao nhất là cứu chữa người bệnh.

Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội cấp cứu các nạn nhân trong vụ nổ khí gas sáng 24.11 ẢNH: ĐỖ TẤN

Với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, các bệnh viện chủ động mời hội chẩn và đề nghị hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng. Các bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện, hội chẩn liên khoa, liên viện đối. Sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn đối với những nạn nhân có chỉ định; bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân đã tiếp nhận (họ và tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng hiện tại và hướng xử trí), thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình sức khỏe người bệnh và báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Nội.

Sở Y tế sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Khoảnh khắc camera an ninh ghi lại vụ nổ ở Hà Nội khiến 2 người tử vong

Như Thanh Niên đưa tin, 8 giờ sáng nay, tại phố Nguyễn Văn Tuyết, đã xảy ra vụ nổ khí gas khiến 1 căn nhà đổ sập, nhiều công trình trong khu vực bị hư hại.

Vụ nổ cũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Hiện, các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện: Đống Đa, Xanh Pôn, hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.