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Giáo dục

1.269 học sinh Cà Mau tranh 665 suất vào lớp 10 trường chuyên của tỉnh

Gia Bách
Gia Bách
Tại Cà Mau, 1.269 học sinh tham gia thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2026 - 2027 để cạnh tranh 665 chỉ tiêu của 2 trường.

Sáng 26.6, tại Cà Mau, 1.269 học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2026 - 2027 với tổng chỉ tiêu không quá 665 học sinh.

Kỳ thi được tổ chức tại 2 điểm thi. Trong đó, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) có 712 thí sinh dự thi, Trường THPT chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) có 557 thí sinh dự thi. 

1.269 học sinh Cà Mau tranh 665 suất vào hai trường THPT chuyên năm học 2026 - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển có 712 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển vào lớp 10

ẢNH: G.B

Theo kế hoạch tuyển sinh, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển tuyển không quá 350 học sinh, Trường THPT chuyên Bạc Liêu tuyển không quá 315 học sinh. Hai trường tuyển sinh các lớp chuyên gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử,địa lý và tiếng Anh.

Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28.6. Ngoài 3 môn thi bắt buộc là ngữ văn, toán và tiếng Anh, mỗi thí sinh còn dự thi một môn chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn. Điểm mới của kỳ thi năm nay là môn tin học được tổ chức theo hình thức lập trình trên máy tính.

1.269 học sinh Cà Mau tranh 665 suất vào hai trường THPT chuyên năm học 2026 - Ảnh 2.

Thí sinh làm thủ tục trước khi bước vào phòng thi

ẢNH: G.B

Theo Sở GD-ĐT Cà Mau, việc bố trí phòng thi, xếp thí sinh vào phòng thi, niêm yết danh sách thí sinh, sơ đồ phòng thi và chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác coi thi được thực hiện theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT; Quy định về công tác tổ chức thi tuyển sinh THPT và hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

1.269 học sinh Cà Mau tranh 665 suất vào hai trường THPT chuyên năm học 2026 - Ảnh 3.

Kỳ thi lần này tuyển 665 suất vào 2 trường THPT chuyên của tỉnh

ẢNH: G.B

Ngoài 2 trường THPT chuyên tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, các trường THPT công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn Cà Mau tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.

1.269 học sinh Cà Mau tranh 665 suất vào hai trường THPT chuyên năm học 2026 - Ảnh 4.

Điểm mới ở kỳ thi này là môn tin học được tổ chức theo hình thức lập trình trên máy tính

ẢNH: G.B

Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên dự kiến công bố ngày 6.7.2026. Việc phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo hoàn thành trước ngày 13.7.2026.

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